"Довга доба" от Алана Бадоева: известна дата телепремьеры документального фильма

Стало известно, когда состоится телепремьера документального фильма "Довга доба" от режиссера Алана Бадоева и канала "1+1 Украина".

Показ фильма на телеэкранах состоится 24 февраля в 22:00. Картину будут транслировать на телеканале "1+1 Украина".

"Наши долгие сутки продолжаются два года. И снова, как и в первые дни российского нападения, мы просыпаемся от взрывов. Харьковчане, киевляне и жители других городов теряют жилье, многие ждут родных с фронта. Украинцы потеряли счет дням и временам года — зима, весна, лето — для многих все еще продолжается тот самый февраль. Но самая темная пора — перед рассветом, и я чувствую, что наши долгие сутки обязательно закончатся, однако мы никогда не должны забыть события этой поры, дать стереть нашу историю. Именно этому посвящен проект "Довга доба", — сказал Алан Бадоев.

Алан Бадоев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Отметим, что в документальном фильме покажут кадры сегодняшних реалий Украины. К созданию кинопроекта присоединились 12 тысяч украинцев, которые снимали российские преступления на свои телефоны. Телевизионная премьера будет иметь благотворительную миссию : купив билет в кинотеатр, зрители сделают донат в помощь тяжелораненым военным. Продолжать донатить можно будет также во время просмотра телевизионной премьеры. "Довга доба" выходит в украинский прокат уже 10 февраля.

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