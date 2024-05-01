"Довга доба" от Алана Бадоева выйдет на Netflix: известна дата премьеры

Документальный фильм о войне в Украине "Довга доба", которую создал режиссер Алан Бадоев в сотрудничестве с телеканалом "1+1 Украина" выйдет на популярном стриминговом сервисе.

Лента будет доступна к просмотру на Netflix. Желающие смогу посмотреть документальный фильм о войне в Украине уже с сегодняшнего дня, 1 мая.

Фильм "Довга доба" доступен на Netflix

В общем, "Довга доба" вышли в украинский прокат 10 февраля. В кинотеатрах происходили поначалу благотворительные показы. В частности, создатели картины собирали средства в помощь раненым защитникам. Зрители могли бесплатно посетить показ фильма, если сделали донат от 100 гривен на реабилитацию военных.

Фильм "Довга доба" доступен на Netflix

Сейчас же "Довга доба" находится в мировом кинотуре. Недавно Алан Бадоев показал свой фильм в Совете Европы.

Напомним, "Довга доба" – это документальное путешествие по жизни украинцев во время войны. Каждая история в ленте – кино, которое снимали герои на свои гаджеты. Этот проект – уникальное свидетельство трагических событий и преступлений России глазами украинцев.

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