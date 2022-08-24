"Довга доба": в День Независимости Бадоев презентовал саундтрек к будущему документальному фильму

Сегодня, в День Независимости Украины, в прямом эфире "Сніданку з 1+1" украинский режиссер Алан Бадоев презентовал официальный саундтрек и показал новый трейлер к будущей документальной ленте "Довга доба". В ролике показаны эксклюзивные кадры из жизни героев фильма, которые делятся своими историями с режиссером.

Алан Бадоев приехал в гости к выездной студии "Сніданку з 1+1", обустроенной на станции метро "Крещатик", и рассказал ведущим Егору Гордееву и Нели Шовкопляс, как продвигается работа над фильмом и кто стал автором саундтрека масштабного проекта.

Егор Гордеев, Неля Шовкопляс, Алан Бадоев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

“Пока мы пересмотрели более 3 тыс. историй, которые получили от украинцев. Часть из них уже отобрали и подготовили к "холсту". Берем в работу как великие истории, так и очень коротенькие, потому что иногда какое-то слово, сказанное героем, задает тональность для следующего героя. Этот фильм – настоящая мозаика из чувств. Мы получаем материалы даже с временно оккупированных территорий, и это очень ценные кадры. Были случаи, когда дети исподтишка снимали какие-то видеоролики специально для нас. Конечно, мы просим людей с временно оккупированных территорий не рисковать. Но они хотят, чтобы о них и их городах знали все”, — говорит Алан Бадоев.

К проекту "Довга доба" присоединился самый известный украинский композитор Евгений Хмара. Он написал проницательный инструментальный саундтрек, который уже можно услышать в тизере. Война не обошла стороной и его дом. Российские оккупанты попаданием снаряда разрушили легендарное белое фортепиано Евгения, на котором играл Элтон Джон, когда давал концерт на Крещатике, Кейко Мацуи и другие мировые звезды.

Элтон Джон / Фото: пресс-служба канала "1+1"

“Меня очень трогает, что именно Евгений Хмара написал саундтрек к предстоящему фильму и предложил сотрудничество в качестве главного композитора проекта. История его уничтоженного фортепиано пронизывает меня до слез. Конечно, только тогда, когда пережил такую историю, ты можешь подарить ту же мелодию, которая будет кстати к фильму”, — рассказал Бадоев.

В студии "Сніданку з 1+1" Евгений Хмара вживую презентовал хрупкий саундтрек и рассказал о потере легендарного музыкального инструмента.

Евгений Хмара / Фото: пресс-служба канала "1+1"

“Это история и энергия, к которой можно было прикоснуться. На этом концертном рояле я отыграл все свои шоу. Он всегда был со мной на фестивалях во Львове. Его клавиши затрагивали самые известные музыканты мира, такие как сэр Элтон Джон. К сожалению, террористическая группировка под названием "россия" пытается уничтожить всю нашу историю и культуру, но мы не дадим этого сделать", — рассказал Евгений Хмара ведущим "Сніданку з 1+1" Руслану Сеничкину и Людмиле Барбир.

За кадром известный музыкант отметил, что стоимость фортепиано составляла около 100 тыс. евро.

В знаковый для всех украинцев день Алан Бадоев поделился размышлениями о том, что для него означает Независимость.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

“Наверное, это первый День Независимости, который имеет такую силу. Независимость – это самое дорогое, что у нас есть. Ее никто не может отнять. Так остро мы это почувствовали за последние шесть месяцев. Это не просто символический день, сейчас это наша жизнь, существование и выбор. Конечно, такое осознание далось очень дорогой ценой, но по-другому мы бы не поняли. Я бы не понял”, – говорит режиссер.

Напомним, режиссер вместе с телеканалом 1+1 представил официальный сайт, с помощью которого собираются документальные свидетельства, которые и станут основой ленты. На сайте пользователи могут найти официальные правила участия в сборе материалов и подробную информацию о видеозаписях, которых ждет режиссер.

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