Драка Вилла Смита и легендарный танец Траволты из Турман: как прошла церемония "Оскар-2022"

Церемония не прошла без казусных инцидентов.

В Лос-Анджелесе завершилась 94-я по счету самая престижная в мире кинопремия "Оскар-2022".

В этом году триумфатором премии стал фильм "Дюна". Лента собрала шесть наград. Лучшим актером года был назван Уилл Смит за роль в фильме "Король Ричард", он впервые получил награду, не смог сдержать слез и заплакал, а "Лучшей актрисой" стала Джессика Честейн за роль в ленте "Глаза Тэмми Фэй". В категории "Лучший фильм" статуэтку получила лента "CODA: В ритме сердца".

Уилл Смит / Associated Press

В этом году на мероприятии наконец-то присутствовали ведущие, а статуэтки вручались в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Гостям не требовались сертификаты о вакцинации, а лишь отрицательный тест на коронавирус.

Еще до начала церемонии стали собираться зрители. Когда гости приходили в театр, им давали синюю картину в знак поддержки украинских беженцев. Их одели режиссер Паоло Соррентино, композитор Дайана Уоррен, актриса Юн Йо Чжон и другие знаменитости.

Паоло Соррентино с семьей / Getty Images

Церемония "Оскара" прошла несколько в другом формате. Вручение статуэток в восьми категориях, среди них "Лучший звук", "Лучший грим", "Лучший короткометражный мультфильм", состоялось за час до начала основной церемонии.

Фильм "Дюна" получил первую статуэтку / Associated Press

А вот открыла официальную часть церемонии американской певицы Бейонсе, которая исполнила песню "Be Alive". Сама звезда не присутствовала на "Оскаре", ее выступление было записано заранее на теннисном корте. После этого началось вручение статуэток.

Зрителей в этому гожу ждало многого чего интересного. К слову, ленте "Крестный отец" исполняется 50 лет. На церемонии присутствовали Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Фрэнсис Форд Коппола, которые также вручали статуэтки.

Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Фрэнсис Форд Коппола / Associated Press

Также на церемонию пришли и актер Джон Траволта и Ума Турман. Они прямо на сцене исполнили легендарный танец из "Криминального чтива".

Джон Траволта и Ума Турман / Associated Press

Но не обошлось и без казусов. Известный американский актер Уилл Смит ударил в лицо прямо на сцене своего коллегу – Криса Рока. А все потому, что актер неудачно пошутил о жене Смита – Джаде.

Уилл Смит ударил Криса Рока / Associated Press

В этом году внимание на церемонии было приковано не только к номинантам на премию, но и к событиям, которые сейчас происходят на территории Украины. На мероприятии минутой молчания почтили жертв войны в Украине.

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