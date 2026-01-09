Дрон РФ разрушил дом представительницы Украины на "Детском Евровидении-2025": "Это была самая страшная ночь"

София Нерсесян / © suspilne.media

Реклама

Ночь на 9 января стала настоящим кошмаром для представительницы Украины на "Детском Евровидении-2025" Софии Нерсесян.

Во время массированной атаки российских дронов и ракет по Киеву вражеский БпЛА попал в дом, где живет юная певица вместе с семьей. О пережитом София рассказала в Instagram, где опубликовала жуткие кадры с места удара. На кадрах виднеются изуродованные перекрытия, выбитые окна, разбросанные обломки и разрушенный двор. После атаки в здании исчез свет. Эмоции певицы были однозначными и болезненными.

«Ненавижу вас, ра*ка», — коротко написала артистка, не подбирая слов.

Реклама

Дом Софии Нерсесян после обстрела

Дом Софии Нерсесян после обстрела

Вскоре София поделилась еще одним фото с последствиями попадания и призналась, что этот опыт оставит след навсегда. К счастью, сама исполнительница и члены ее семьи чудом уцелели.

«Это была самая страшная ночь в моей жизни», — написала она.

Дом Софии Нерсесян после обстрела

Отметим, что ночью на 9 января Киев подвергся одному из самых мощных ударов за последнее время. По информации ГСЧС, в результате обстрела погибли четыре человека, еще более 20 получили ранения, в том числе и спасатели. Из-под завалов удалось найти живыми более 30 человек. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что из-за вражеской атаки в нескольких районах города возникли проблемы с электроснабжением и водой.