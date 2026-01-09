ТСН в социальных сетях

Гламур
638
1 мин

Дрон РФ разрушил дом представительницы Украины на "Детском Евровидении-2025": "Это была самая страшная ночь"

Юная артистка показала последствия вражеской атаки и рассказала о своем состоянии.

Валерия Гажала
София Нерсесян

София Нерсесян / © suspilne.media

Ночь на 9 января стала настоящим кошмаром для представительницы Украины на "Детском Евровидении-2025" Софии Нерсесян.

Во время массированной атаки российских дронов и ракет по Киеву вражеский БпЛА попал в дом, где живет юная певица вместе с семьей. О пережитом София рассказала в Instagram, где опубликовала жуткие кадры с места удара. На кадрах виднеются изуродованные перекрытия, выбитые окна, разбросанные обломки и разрушенный двор. После атаки в здании исчез свет. Эмоции певицы были однозначными и болезненными.

«Ненавижу вас, ра*ка», — коротко написала артистка, не подбирая слов.

Дом Софии Нерсесян после обстрела

Дом Софии Нерсесян после обстрела

Дом Софии Нерсесян после обстрела

Дом Софии Нерсесян после обстрела

Вскоре София поделилась еще одним фото с последствиями попадания и призналась, что этот опыт оставит след навсегда. К счастью, сама исполнительница и члены ее семьи чудом уцелели.

«Это была самая страшная ночь в моей жизни», — написала она.

Дом Софии Нерсесян после обстрела

Дом Софии Нерсесян после обстрела

Отметим, что ночью на 9 января Киев подвергся одному из самых мощных ударов за последнее время. По информации ГСЧС, в результате обстрела погибли четыре человека, еще более 20 получили ранения, в том числе и спасатели. Из-под завалов удалось найти живыми более 30 человек. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что из-за вражеской атаки в нескольких районах города возникли проблемы с электроснабжением и водой.

638
