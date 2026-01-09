- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 638
- Время на прочтение
- 1 мин
Дрон РФ разрушил дом представительницы Украины на "Детском Евровидении-2025": "Это была самая страшная ночь"
Юная артистка показала последствия вражеской атаки и рассказала о своем состоянии.
Ночь на 9 января стала настоящим кошмаром для представительницы Украины на "Детском Евровидении-2025" Софии Нерсесян.
Во время массированной атаки российских дронов и ракет по Киеву вражеский БпЛА попал в дом, где живет юная певица вместе с семьей. О пережитом София рассказала в Instagram, где опубликовала жуткие кадры с места удара. На кадрах виднеются изуродованные перекрытия, выбитые окна, разбросанные обломки и разрушенный двор. После атаки в здании исчез свет. Эмоции певицы были однозначными и болезненными.
«Ненавижу вас, ра*ка», — коротко написала артистка, не подбирая слов.
Вскоре София поделилась еще одним фото с последствиями попадания и призналась, что этот опыт оставит след навсегда. К счастью, сама исполнительница и члены ее семьи чудом уцелели.
«Это была самая страшная ночь в моей жизни», — написала она.
Отметим, что ночью на 9 января Киев подвергся одному из самых мощных ударов за последнее время. По информации ГСЧС, в результате обстрела погибли четыре человека, еще более 20 получили ранения, в том числе и спасатели. Из-под завалов удалось найти живыми более 30 человек. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что из-за вражеской атаки в нескольких районах города возникли проблемы с электроснабжением и водой.