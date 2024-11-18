Друг Андрея Беднякова высказался о разводе шоумена с супругой, которая живет с двумя детьми в США

Режиссер и бывший ведущий проекта "Орел и Решка" Евгений Синельников отреагировал на заявление о разводе шоумена Андрея Беднякова с актрисой Анастасией Короткой.

По словам знаменитости, они с Андреем давно находятся в дружеских отношениях. Однако поддерживать его в трудный период режиссер не планирует. Он объясняет это тем, что в таких случаях, прежде всего, необходимо дать человеку время, чтобы он самостоятельно овладел своими эмоциями наедине. А потом можно начать анализировать предыдущий опыт жизни.

"Я могу назвать его своим товарищем. У нас очень хорошие отношения. Мы никогда не ссорились. Мы общаемся. Не могу сказать, что мы прямо дружим. Сейчас я не буду ему ничего писать и поддерживать. Он решил сделать этот шаг. Это очень тяжелый шаг. Его нужно будет поддерживать через полгода. Сейчас он должен пережить произошедшее самостоятельно. А через пол года ему нужно акцентировать: "Чувак, а теперь вот так, а теперь в жизни стало легче", — поделился Евгений в интервью "Люкс ФМ".

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Тем не менее, Синельников считает, что супруги сделали свой выбор, который изменит их жизнь к лучшему.

"Я и Настю знаю очень хорошо. Если они решили разойтись, то это их право. Это гораздо лучше. Жить с человеком, которого ты не любишь, хуже, чем разойтись", — добавил режиссер.

Напомним, недавно Андрей Бедняков назвал причину, по которой распался его 10-летний брак с Анастасией Короткой.

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