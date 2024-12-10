Друг Бена Аффлека ответил, действительно ли актер после развода с Лопес воссоединяется с бывшей

Друг голливудского актера Бена Аффлека ответил, действительно ли он после развода с певицей Дженнифер Лопес пытается воссоединиться с бывшей.

В частности, недавно стало известно, что артист проведет новогодние праздники в компании экс-жены Дженнифер Гарнер и их троих совместных детей. После этого сразу же посыпались слухи, что они пытаются восстановить отношения.

Впрочем, друг Аффлека отрицает все слухи. Как пишет Page Six со ссылкой на слова инсайдера, актер не заинтересован в новых отношениях. Более того, он до сих пор официально не завершил развод с Дженнифер Лопес.

"Сейчас Бен не заинтересован вступать в другие отношения. Развод Бена с Дженнифер даже не был завершен, но если бы это было так, то свидания - не то, о чем он думает", — уверяет инсайдер.

Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Также отмечается, что Бен Аффлек довольно тяжело переживает развод с Дженнифер Лопес. Это даже отразилось на его карьере. В частности, замедлилось производство его совместного с Мэттом Дэймоном фильма.

"Из-за развода Бена и всего происходящего в его личной жизни производство фильма замедлилось, и даты выхода пока что нет. Они все еще работают над проектом, но нет четкого конечного срока", — рассказал источник.

Отметим, летом Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком после двух лет брака. Инициатором стала именно певица, мол, они с актером слишком разные. Недавно стало известно, что Дженнифер Гарнер обиделась на Лопес из-за ее развода с Аффлеком.

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