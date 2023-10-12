Друг Брюса Уиллиса рассказал, как деменция изменила актера: "Языковые навыки ему больше недоступны"

Приятель звезды Голливуда Брюса Уиллиса, продюсер Гленн Гордон Кэрон, рассказал, как деменция повлияла на жизнь актера.

Кэрон поделился, что с тех пор как у артиста диагностировали деменцию, он пытается как можно чаще с ним видеться. В частности, почти ежемесячно продюсер посещает Уиллиса, потому что хочет, чтобы приятель его не забыл.

"Не всегда получается, но я пытаюсь общаться с ним и его женой. Я очень хочу остаться в его жизни", – рассказал продюсер, пишет New York Post.

Брюс Уиллис / Фото: Associated Press

По словам Гордона, больно смотреть на то, что с Брюсом Уиллисом делает болезнь. Как отметил продюсер, актер всегда по полной наслаждался жизнью.

"Никто не наслаждался так жизнью, как он. Он любил жизнь, просто обожал просыпаться каждое утро и пытаться жить полной жизнью", – поделился продюсер.

Кэрон признался, что когда видится с актером, то звезде боевиков сначала нужно определенное время, чтобы вспомнить его. Брюс Уиллис стал неразговорчивым. Кроме того, актеру пришлось отказаться от чтения, ведь языковые навыки ему больше недоступны.

Брюс Уиллис / Фото: instagram.com/brucewillisbw

"Я чувствую, что 1-3 минуты он вспоминает, кто я. Он неразговорчив. Когда-то он был ярым читателем — он не хотел, чтобы кто-то об этом знал — и сейчас не читает. Все эти языковые навыки ему больше недоступны, но он все еще Брюс", — рассказал продюсер.

Отметим, Брюс Уиллис в марте 2022 года завершил актерскую карьеру. Сообщалось, что актер страдает афазией. Однако уже в феврале 2023 стало известно, что у звезды боевиков деменция.

Напомним, недавно жена Брюса Уиллиса рассказала о его состоянии. Эмма Хемминг подчеркнула, что ему действительно тяжело.

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