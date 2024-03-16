Друг Эллерта назвал Ксению Мишину "сложной" и объяснил, почему у нее не складывается с мужчинами

Друг Александра Эллерта, шоумен Андрей Рыбак дал характеристику актрисе Ксении Мишиной.

Как известно, Мишина была героиней первого сезона шоу "Холостячка", в котором Эллерт победил, а Рыбак участвовал. По мнению ведущего, Ксения – "не для всех":

"Ксения Мишина невероятно сложная. Наверное, фраза "не для всех". Возможно, ее можно трактовать как "да, я не для всех, я такая". А можно иначе. Скажем так, не в самом хорошем смысле", — сказал Рыбак в интервью "Слава+".

Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Шоумен добавил, что в таких вопросах, как карьера, - Мишина молодец, но он не разделяет ее подход к отношениям с мужчинами и людьми в целом. Также Рыбак высказал мнение, почему у артистки могут не складываться отношения с мужчинами:

"Я понимаю, что у Мишиной не самая легкая судьба. Это ее предыдущий муж… Я понимаю, это тоже обида на мужчин. И опять же, я говорю, эта тема, ты хочешь кому-то что-то доказать, когда она в здоровом ключе, это помогает. Когда она переходит в какой-то фанатизм… Если ей ок, то норм… Но это сильно может повлиять на отношение к тебе посторонних людей… Наверное, все равно как к тебе относятся другие люди и можно делать что угодно, если тебе комфортно. Но я не разделяю такой подход к отношениям с людьми вообще, который пропагандирует Мишина", — сказал Рыбак.

Александр Эллерт и Андрей Рыбак / Фото: instagram.com/rybak_sydney

Он поделился, что после "Холостячки" продолжает общаться с Мишиной, а его жена Алина является хорошей подругой Ксении.

Напомним, ранее Андрей Рыбак рассказал, как Александру Эллерту удалось выехать из Украины во время полномасштабной войны.

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