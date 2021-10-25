Друг Галины Хатчинс о последних минутах ее жизни: "На моих руках была ее кровь"

Во всем мужчина обвинил небрежность департамента, который отвечал за оружие.

Близкий друг и коллега Галины Хатчинс Сергей Светной рассказал о последних моментах жизни операторши, которую случайно застрелил голливудский актер Алек Болдуин на съемочной площадке фильма "Ржавчина".

Сергей признался, что в тот роковой момент находился рядом с Галиной.

"Да я стоял плечом к плечу Галы во время этого рокового выстрела, который унес ее жизнь и ранил режиссера Джоула Соуза. Я держал ее на руках, когда она умирала. На моих руках была ее кровь. И я хочу высказать свое мнение, почему это случилось. Я считаю что имею на это право", — сказал Светной.

Сергей очень скучает по подругой / facebook.com/sergey.svetnoy

Во всем мужчина обвинил небрежность департамента, который отвечал за оружие.

"Халатность в том, что человек, который обязан был проверить оружие на площадке, этого не сделал, человек который должен сказать, что на площадке заряженное оружие, - этого не сделал. Человек, который должен был проверить это оружие прежде чем принести его на площадку, - и этого не сделал! И в результате смерть человека! Я считаю, что у нас были профессионалы во всех департаментах за исключением департамента, который отвечал за оружие. Не может 24-летняя летняя девочка быть профессионалом в этом деле", — написал Сергей в Facebook и упрекнул продюсеров. По его словам, те хотели сэкономить на оплате и наняли новичков, и, как следствие, оборвалась человеческая жизнь.

Сергей поделился последнее фото с Галиной со съемок / facebook.com/sergey.svetnoy

"В целях экономии, вы берете не совсем квалифицированных людей на очень сложную и опасную работу. Но, беря на работу не профессионалов, вы подвергаете риску других людей, которые находятся рядом и себя. Я понимаю, вы всегда боретесь за бюджет, но нельзя так. В каждом департаменте должен быть хотя бы один человек, который знает свое дело не на словах. Для того, что бы избежать такой трагедии как с Галиной.", — отметил Сергей.

Панихида по погибшей операторше из Лос-Анджелеса — украинке Галине Хатчинс — накануне состоялась в штате Нью-Мексико. Там проходили съемки "Ржавчины". Люди прошли по улицам со свечами и не могли сдержать слез.

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