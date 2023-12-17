Друг Мэттью Перри удивил признанием о его последних неделях жизни: "Он врал всем"

Приятель известного американского актера Мэттью Перри удивил признанием о его последних неделях жизни.

Близкий друг звезды сериала "Друзья", который пожелал остаться анонимным, в комментарии изданию Daily Mail заявил, что артист "никогда не был чист". Он убеждает, что Мэттью Перри не прекращал употреблять наркотики, ведь его зависимость была слишком сильной. Более того, друг говорит, что актер даже сам себе не мог признаться, что он – зависим.

"Он лгал всем, что был чист. Он никогда не был чист. Это очень грустно. Больше всего он лгал, пожалуй, самому себе. Он мог быть достаточно манипулятивным человеком, когда речь шла о его борьбе с употреблением, но это была такая борьба, и он боролся ежедневно до конца", – высказался приятель актера.

Мэттью Перри / Фото: Associated Press

Отметим, Мэттью Перри не стало 28 октября в возрасте 54 лет. Актера нашли мертвым в собственном доме в джакузи. Недавно стала известна причина смерти звезды сериала "Друзья". Мэттью Перри умер в результате "острого влияния кетамина" и последующего утопления.

Известно, что актер страдал депрессией и проходил лечение кетамином, однако последняя терапия у артиста была за полторы недели до смерти. Препарат, который обнаружили в крови, применялся уже не под наблюдением медиков.

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