Друг Наты Лайм рассказал шокирующие факты о ее смерти: "Она казалась такой жизнерадостной"

Ната Лайм

Друг украинской блогерши Наты Лайм, она же Наталья Любаренко, которая погибла в Дубае, прокомментировал смерть подруги и рассказал о ее состоянии.

В разговоре с Фокусом, Евгений Белозеров поделился, что одной из причин трагедии могла стать депрессия, с которой Наталья длительное время боролась и даже работала с психологом.

По словам друга Наты Лайм, она страдала от психического расстройства задолго до гибели.

"Она казалась такой жизнерадостной. Вместе с мужем строили планы. К сожалению, я не знал, что уже тогда Ната находилась в депрессии", - признается Евгений.

О состоянии девушки рассказал ее муж уже после трагического случая. Также он сообщил, что она неоднократно выезжала за границу, потому что не чувствовала себя в безопасности, однако постоянно возвращалась в Киев.

Наталью Любаренко похоронили в Украине. Детей у девушки не было.

Ната Лайм

Ната Лайм: что известно

Украинская блогерша Наталья Любаренко, более известная под псевдонимом Ната Лайм, трагически погибла в Дубае, выпав с балкона. Ей был 31 год.

В свое время ее видео на YouTube и в Instagram собирали миллионы просмотров, в основном среди подростковой аудитории. Однако в 2021 году она объявила о паузе и с тех пор избегала публичности.

О смерти блогерши долгое время знали только близкие и семья, официально об этом не сообщали до последнего. Однако после того, как в Сети появились фото могилы блогерши, Евгений первым обнародовал подтверждение.

