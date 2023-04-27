Друг Олега Винника о том, почему артист удалил посты из Instagram: "Это сделал не он"

Друг певца Олега Винника, музыкант и военный ВСУ Роман Недзельский прокомментировал недавнее оживление на странице артиста в Instagram.

Как известно, неделю назад исполнитель впервые за долгое время якобы вышел с поклонниками на связь. С официальной страницы Винника в фотоблоге исчезли некоторые сообщения, которые артист добавил еще в начале полномасштабной войны. Также Винник сменил аватар на надпись: "Остановите российскую агрессию". Кроме того, исполнитель удалил обращение к матерям российских и белорусских солдат, записанное 3 марта 2022 года. В нем Винник призвал матерей восстать и остановить проливание крови.

Олег Винник почистил свою страницу в Instagram и удалил почти все посты / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

По словам Недзельского, все это сделал не Олег Винник, а его новый менеджмент. Об этом он рассказал в интервью Ростиславу Калацинскому:

"Это не Олег удалил. Это его менеджмент последний удалил, потому что у них были все пароли. Нет, это не Олег. Мы вчера с ним общались, он говорит: "Я в шоке. Меня просто поставили перед фактом. Даже мобильные телефоны, которые были, тоже их все ликвидировали", — рассказал Недзельский.

Олег Винник и Роман Недзельский / Фото: facebook.com/nedzelskiy.roman

Напомним, ранее Роман Недзельский рассказал, как на самом деле сейчас чувствует себя Олег Винник. Близкий друг певца поделился, действительно ли у артиста онкология и где и от чего он лечится.

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