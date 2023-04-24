Друг Олега Винника прокомментировал состояние артиста на фоне слухов об онкологии

Жизнь и здоровье певца Олега Винника стала громкой темой для обсуждения после того, как в Сети появились новости о том, что у него онкологическое заболевание.

По этому поводу высказался близкий товарищ исполнителя военнослужащий Роман Надзельский. Он ответил на комментарий на фан-странице Винника в Facebook, в котором фаны поинтересовались, жив ли артист вообще. Военный заверил, что артист чувствует себя хорошо и продолжает свою благотворительную деятельность.

"Дело Анатолича живет и работает на победу Украины. Олег живее всех живых. Только с ним разговаривал! Голос бодрячком, хвостик пестиком, не дождутся, с*ки…", — написал товарищ певца.

Друг Винника прокомментировал его состояние/Фото: facebook.com/groups/vovchytsya

Также Роман поделился видео с автомобилями, которые приобрел для фронта исполнитель. По словам Надзельского, Винник и его фонд "Волчица" продолжает активно помогать военным.

Напомним, что на днях стало известно, что Винник вернулся в Киев. Фото с музыкантом начали распространяться в Сети.

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