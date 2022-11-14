Друг Олега Винника рассказал, что у певца серьезные проблемы со здоровьем

Популярный украинский певец Олег Винник еще в прошлом году исчез с радаров шоу-бизнеса. Как началась полномасштабная война, артист не делал громких заявлений.

Как рассказал близкий друг музыканта, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери протоиерей Виталий Трач, Винник находится в Берлине. За границей исполнитель лечится. Проблемы со здоровьем певца начались еще до начала полномасштабной войны.

"Да, действительно, у Олега сейчас серьезные проблемы со здоровьем и он находится в Берлине. Он очень хотел попасть ко мне на причастие, но пока это невозможно, потому что и расстояние немалое", — рассказал товарищ музыканта "Фактам".

Олег Винник и протоиерей Виталий Трач

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Винник помогает Украине, хоть и не афиширует это. Артист основал благотворительный фонд "Вовчиця", благодаря которому покупает авто для украинских защитников.

"Конечно, внешне было понятно, что человек болеет. Но, несмотря на это, артист очень сильный духом, стремится творить и быть полезным Украине. Каждый день наши молитвы раздаются за его исцеление. Верю, что Матерь Божья Олега не оставит, и уже совсем скоро после нашей победы он будет снова радовать нас своими хитами", — отметил протоиерей Виталий Трач.

Напомним, ранее адвокат Винника подтверждала ТСН.ua информацию, что артист действительно находится в Германии на лечении. Она также рассказывала, как музыкант из-за границы помогает Украине.

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