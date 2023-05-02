Друг Олега Винника рассказал, как певец зарабатывает за границей и вернется ли в Украину

Приятель певца Олега Винника, музыкант и военный ВСУ Роман Недзельский, рассказал о возвращении артиста в Украину и о его заработке за границей.

В общем, еще до полномасштабной войны исполнитель уехал в Германию, где и остался. Как рассказал приятель Винника, у музыканта за границей есть заработок, а именно он получает роялти.

"Нет и 10 лет, как Олег в Украине работает. А он солист самых известных мюзиклов в Европе. И до сегодняшнего дня он получает роялти от своей работы, от той работы, которую он делал на протяжении тех восьми лет. У Олега есть поклонники по всему миру. Он часто ездил по всем диаспорам", — сказал Недзельский в интервью Ростиславу Калацинскому.

Олег Винник и Роман Недзельский / Фото: facebook.com/nedzelskiy.roman

Также приятель Винника ответил, вернется ли он в Украину. Недзельский убежден, что исполнитель приедет в страну.

"Конечно, он приедет в Украину. У него здесь и студия, и здесь есть какое-то имущество, могилы родителей его, есть родственники здесь. Поэтому, конечно, он приедет", — добавил Недзельский.

Напомним, недавно из соцсетей Олега Винника исчезли посты о войне в Украине. Недзельский заявил, что это на самом деле сделал не певец, и объяснил, чьих это рук дело.

Читайте также: