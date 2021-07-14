Друг онкобольной Анастасии Заворотнюк о ее внешнем виде: "Она сильно поправилась"

Артистке стараются не давать зеркало, чтобы она не расстраивалась.

Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, дочь которой прокомментировала излишнее любопытство посторонних к ее маме, режиссер Анатолий Демидов рассказал, как выглядит сейчас артистка.

По словам Демидова, состояние Заворотнюк врачам наконец удалось стабилизировать и она сейчас находится в стадии ремиссии. Как известно, восстанавливает Анастасия силы в своем загородном подмосковном доме в Крекшино, пишет kp.ru

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Анатолий также отметил, что сейчас артистка выглядит неплохо.

"Косынка на голове (волос нет). Была в больших солнцезащитных очках, закрывающих пол-лица, сидела в коляске, укрытая пледом. Она сильно поправилась, но знакомые, которые уже видели ее в таком состоянии, привыкли к ее нынешнему весу. И она тоже к себе такой привыкает. Самостоятельно передвигаться ей пока сложно. Но заметили, она часто улыбается, разговаривая с сопровождающей женщиной, то есть не потеряла интерес к жизни. К сожалению, длительное лечение, а была и химиотерапия, и гормональная терапия, сказалась на внутренних органах Анастасии. Пострадали сердце, печень, почки. Есть осложнения", — поделился Демидов.

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Он добавил, что зеркало Анастасии стараются не давать, чтобы ее не расстраивать. Тем не менее Заворотнюк продолжает следить за собой:

"Несмотря на изменения во внешности, Анастасия следит за собой. Макияж, маникюр, дорогая косметика. Ей делают регулярные массажи, проводят лечебную гимнастику со специально нанятым тренером. Она много общается со своей мамой, они смотрят вместе телевизор. Вообще мама сейчас для нее — самый главный человек", — поделился друг артистки.

Напомним, в середине сентября 2019 года в СМИ появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, у нее диагностировали злокачественную опухоль головного мозга четвертой стадии.

Родственники некоторое время не комментировали ее состояние, только через месяц в специально созданном аккаунте подтвердили, что звезда действительно проходила курс лечения. В то же время опровергли то, что она находилась в коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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