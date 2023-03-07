Друг Остапчука рассказал о его разводе с Горняк и о новых отношениях с 22-летней девушкой

Приятель украинского ведущего Владимира Остапчука, известный блогер Кирилл Скачков, прокомментировал развод шоумена с нотариусом Кристиной Горняк.

В программе ЖВЛ блогер рассказал, что разорвать отношения со второй женой шоумену было нелегко. Тем более они не просто встречались, а были замужем и у них были семейные планы.

Владимир Остапчук с экс-женой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Точно нелегко ему было, как любому человеку, который закончил отношения. Тем более, это не просто отношения, а семейная жизнь. Достаточно тяжело через это проходить", — подчеркнул Кирилл.

Тем не менее, Владимир недолго скучал в одиночестве, а закрутил роман с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской. Как отметил блогер, Остапчук с новой избранницей действительно отличная пара, и он желает им только счастья.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

"Я знаком с новой избранницей. Они всегда милые. Я рад за Вову, как за своего друга. Я рад за его избранницу, как за свою подругу, и желаю им счастья. У Вовы хороший вкус", — отметил Кирилл.

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Напомним, недавно Владимир и Екатерина подогрели слухи, что женились. Они опубликовали фото, где изображен документ-сервис "Готово". В частности, там можно быстро оформить брак. Недавно Катя намекнула, что они действительно поженились. Она стала называть Владимира мужем, хотя до этого говорила "парень".

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