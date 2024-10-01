Друг P. Diddy раскрыл, кого из известных звезд видел на скандальных вечеринках рэпера и что там происходило

Друг американского рэпера P. Diddy, вокруг которого в Голливуде разгорелся громкий скандал, рассказал, кого видел на скандальных "белых вечеринках" и что там происходило.

В частности, подробности о печально известных мероприятиях исполнителя мужчина рассказал изданию Daily Mail. Правда, инсайдер, назвавшийся приятелем P. Diddy, пожелал остаться анонимным. По словам мужчины, он побывал на вечеринке, которую Шон Комбс (настоящее имя рэпера) организовывал весной 2008 года. Источник говорит, что там было около 300 гостей. Среди всех он запомнил актеров Бена Стиллера, Эштона Катчера и Дензела Вашингтона, рэпера Jay-Z и светскую львицу Пэрис Хилтон.

Если гости развлекались, то P. Diddy со своей командой просто сидел на диване и за всеми наблюдал. Как говорит инсайдер, это выглядело угрожающе. Более того, рэпер почти ни с кем не общался, а лишь коротко здоровался.

P. Diddy / Фото: Associated Press

Также мужчина говорит, что на вечеринке были "девушки в купальных". Он более чем убежден, что это были секс-работницы. Впрочем, его тогда насторожило, что некоторым девушкам на вид было всего 15 лет.

"Постоянные гости носили дорогие вещи. Но эти девушки были в купальниках, дешевой обуви и не более того. Для меня было очевидно, что это проститутки. И они тоже были молоды – некоторым было около 15 лет. Трудно быть уверенным, поскольку все были с макияжем, и никто не спрашивал, но мне показалось, что это были молодые девушки", – говорит собеседник редакции.

Мужчина признается, что на вечеринке гости употребляли наркотики – марихуану, дым от которой находился в доме повсюду, и кокаин.

P. Diddy / Фото: Associated Press

Инсайдер поделился, что вечеринка была действительно развратной, но ничего такого, что сейчас активно обсуждают в Сети, не происходило. Впрочем, он убежден, что на других мероприятиях могли произойти более ужасные вещи, от которых волосы встают дыбом. Также мужчина добавил, что все, кто посещали вечеринки рэпера, вряд ли удивлены его арестом.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, почему вокруг рэпера P. Diddy возник скандал. Также предлагаем узнать, в каких ужасных преступлениях его обвиняют, почему его заключили в тюрьму и к чему здесь известны звезды, среди которых Джастин Бибер, Леонардо Ди Каприо и другие.

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