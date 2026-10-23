Жерар Депардье / © Associated Press

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Скандальный французский актер Жерар Депардье продал квартиру в России и перечислил средства на нужды ВСУ.

По крайней мере, именно так утверждает киновед, критик и продюсер Андрей Халпахчи в интервью Oboz.ua. Жерар Депардье обзавелся недвижимостью в РФ после 2013 года, когда получил российское гражданство. Однако кинопродюсер утверждает, что актер избавился от квартиры. Это произошло после начала полномасштабной войны в Украине, которую в феврале 2022 года развязала Россия. Более того, Андрей Халпахчи уверяет, что артист вырученные средства с продажи перевел на нужды ВСУ. Издание поинтересовалось у продюсера, откуда он узнал эту информацию. На что Халпахчи ответил, что «от друзей Жерара Депардье».

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«Жерар Депардье — очень специфическая личность. Безусловно, это и огромная звезда, фантастический и отличный актер, но иногда ведет себя ну как ребенок. Все помнят его дружбу с Путиным, из-за которой он стал для многих персоной нон грата. Но с другой стороны, никто у нас не знает, что он продал свою квартиру в России, а деньги перевел на ВСУ», — утверждает кинопродюсер.

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Жерар Депардье / © Associated Press

Какая позиция у Жерара Депардье касательно России и войны в Украине

Жерар Депардье славился своей любовью к России. Французский актер в январе 2013 года получил российское гражданство. При этом паспорт ему вручил лично кремлевский диктатор. Тем временем актер публично восхищался кремлевским диктатором, называл его «сильным лидером» и своим другом.

А вот касательно Украины, то у Жерара Депардье была довольно неоднозначная позиция. Дело в том, что он называл страну «частью РФ». За такое скандальное высказывание в 2015 году его внесли в черный список Министерства культуры и на пять лет запретили въезд в Украину.

С началом полномасштабного вторжения риторика французского актера стала меняться. Он продолжал восхищатся российской культурой, но войну назвал «великой чушью». А весной 2025 года Жерар Депардье унизил россиян. Он выдал, что у него «русская натура», а проявляется она через «пьянство» и «пошлое поведение».

Напомним, недавно ВСУ ликвидировали известного российского актера-оккупанта Ефима Старцева. Звезда сериала «Ментовские войны» поплатилась жизнью за вторжение в Украину.

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