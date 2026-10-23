ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1179
Время на прочтение
2 мин

Друг Путина Жерар Депардье продал квартиру в России и перевел деньги на ВСУ — кинопродюсер

Похоже, хоть Жерар Депардье и увлекается российской культурой, но к войне у него категоричное отношение.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Жерар Депардье

Жерар Депардье / © Associated Press

Скандальный французский актер Жерар Депардье продал квартиру в России и перечислил средства на нужды ВСУ.

По крайней мере, именно так утверждает киновед, критик и продюсер Андрей Халпахчи в интервью Oboz.ua. Жерар Депардье обзавелся недвижимостью в РФ после 2013 года, когда получил российское гражданство. Однако кинопродюсер утверждает, что актер избавился от квартиры. Это произошло после начала полномасштабной войны в Украине, которую в феврале 2022 года развязала Россия. Более того, Андрей Халпахчи уверяет, что артист вырученные средства с продажи перевел на нужды ВСУ. Издание поинтересовалось у продюсера, откуда он узнал эту информацию. На что Халпахчи ответил, что «от друзей Жерара Депардье».

«Жерар Депардье — очень специфическая личность. Безусловно, это и огромная звезда, фантастический и отличный актер, но иногда ведет себя ну как ребенок. Все помнят его дружбу с Путиным, из-за которой он стал для многих персоной нон грата. Но с другой стороны, никто у нас не знает, что он продал свою квартиру в России, а деньги перевел на ВСУ», — утверждает кинопродюсер.

Жерар Депардье / © Associated Press

Жерар Депардье / © Associated Press

Какая позиция у Жерара Депардье касательно России и войны в Украине

Жерар Депардье славился своей любовью к России. Французский актер в январе 2013 года получил российское гражданство. При этом паспорт ему вручил лично кремлевский диктатор. Тем временем актер публично восхищался кремлевским диктатором, называл его «сильным лидером» и своим другом.

А вот касательно Украины, то у Жерара Депардье была довольно неоднозначная позиция. Дело в том, что он называл страну «частью РФ». За такое скандальное высказывание в 2015 году его внесли в черный список Министерства культуры и на пять лет запретили въезд в Украину.

С началом полномасштабного вторжения риторика французского актера стала меняться. Он продолжал восхищатся российской культурой, но войну назвал «великой чушью». А весной 2025 года Жерар Депардье унизил россиян. Он выдал, что у него «русская натура», а проявляется она через «пьянство» и «пошлое поведение».

Напомним, недавно ВСУ ликвидировали известного российского актера-оккупанта Ефима Старцева. Звезда сериала «Ментовские войны» поплатилась жизнью за вторжение в Украину.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie