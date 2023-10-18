Друг Сергея Сивохо рассказал о его последних днях жизни: "Сильно похудел, передвигался на костылях"

Хореограф и режиссер-постановщик телепроектов Андрис Капиньш рассказал о последних днях жизни бывшего игрока КВН и ведущего Сергея Сивохо, который умер 17 октября.

Шоумены дружили более 20 лет. Как говорит Капиньш, он знал о болезни юмориста. По его словам, Сергей Сивохо в последнее время очень сильно похудел. Кроме того, ведущий уже не мог самостоятельно передвигаться, поэтому ходил с помощью костылей.

Андрис Капиньш и Сергей Сивохо / Фото: facebook.com/andris.kapins

"Я знал, что он болел, но никогда не спрашивал, чем. Все было видно. Если раньше – такой дородный, но при хорошем здоровье, то через некоторое время стало понятно, что что-то не так, потому что он очень похудел. Передвигался с помощью костылей. Трудно было на это смотреть. Но никто не думал, что он уйдет так скоро", — рассказал хореограф в комментарии Obozrevatel.

Капиньш вспомнил, что в последний раз они разговаривали с ведущим неделю назад. Сергей Сивохо уже находился в одной из больниц Германии. Однако, как говорит хореограф, несмотря на тяжелое состояние здоровья, ведущий пытался помочь решить его проблемы.

Сергей Сивохо / Фото: из соцсетей

"В последний раз мы разговаривали неделю назад. Он уже был в больнице. У меня была потребность в волонтерской помощи – нужны были для ребят наборы для лапароскопии. Он был очень жив, позитивен в разговоре. Но я знаю: когда люди находятся в непростом состоянии, очень живо отзываются на чьи-то проблемы, потому что близко их чувствуют, он с такой заботой мне: "Напиши, что нужно, решу. Но не сейчас, позже", — вспомнил хореограф.

Напомним, Сергей Сивохо ушел из жизни утром 17 октября. У шоумена осталась жена и 22-летний сын. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, что о них известно и чем они занимаются.

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