Друг застреленной Галины Хатчинс вспомнил, как мама операторши плакала на его руках

Сергей Светной подал первый судебный иск по делу о гибели на съемочной площадке оператора.

Друг застреленной на съемочной площадке операторши Галины Хатчинс, главный осветитель картины "Ржавчина" – Сергей Светной – вспомнил, как мама погибшей плакала на его руках.

Так, бывший наш соотечественник, на руках которого она умерла, подал первый судебный иск по делу о гибели украинки. Он обвинил в служебной халатности более десятка человек. В иске есть и фамилия голливудского актера и продюсера ленты — Алека Болдуина. Именно он нечаянно убил Галину из оружия, оказавшуюся заряженной настоящими патронами. Об этом говорится в сюжете ТСН.16:45.

Светной рассказал, что родной человек Галины в горе не знал, как ему жить дальше.

Сергей Светной и Галина Гатчинс / facebook.com/sergey.svetnoy

"Я до сих пор не могу поверить, что она больше не с нами. Мое сердце разрывалось в клочья, когда ее мама плакала на моих руках, спрашивая как ей дальше жить после потери ребенка. Я не обвиняю только одного человека. Было много людей, вовлеченных в кинопроизводство. Каждый человек, который делает свою работу, должен брать полную ответственность за это", – заявил он.

И хотя в иске Светного говорится о том, что трагедия причинила ему лично большие страдания, и пуля чуть не задела его самого, адвокат истца говорит — он судится не ради денег. А чтобы сделать невозможным повторение таких трагедий на съемочных площадках.

Убийство Галины Гатчинс: подан первый иск по делу о гибели на съемочной площади в США

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку