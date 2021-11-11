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Друг застреленной Галины Хатчинс вспомнил, как мама операторши плакала на его руках

Друг застреленной Галины Хатчинс вспомнил, как мама операторши плакала на его руках

Друг застреленной Галины Хатчинс вспомнил, как мама операторши плакала на его руках

Сергей Светной и Галина Гатчинс / facebook.com/sergey.svetnoy

Сергей Светной подал первый судебный иск по делу о гибели на съемочной площадке оператора.

Друг застреленной на съемочной площадке операторши Галины Хатчинс, главный осветитель картины "Ржавчина" – Сергей Светной – вспомнил, как мама погибшей плакала на его руках.

Так, бывший наш соотечественник, на руках которого она умерла, подал первый судебный иск по делу о гибели украинки. Он обвинил в служебной халатности более десятка человек. В иске есть и фамилия голливудского актера и продюсера ленты — Алека Болдуина. Именно он нечаянно убил Галину из оружия, оказавшуюся заряженной настоящими патронами. Об этом говорится в сюжете ТСН.16:45.

Светной рассказал, что родной человек Галины в горе не знал, как ему жить дальше.

Сергей Светной и Галина Гатчинс / © facebook.com/sergey.svetnoy
Сергей Светной и Галина Гатчинс / facebook.com/sergey.svetnoy

"Я до сих пор не могу поверить, что она больше не с нами. Мое сердце разрывалось в клочья, когда ее мама плакала на моих руках, спрашивая как ей дальше жить после потери ребенка. Я не обвиняю только одного человека. Было много людей, вовлеченных в кинопроизводство. Каждый человек, который делает свою работу, должен брать полную ответственность за это", – заявил он.

И хотя в иске Светного говорится о том, что трагедия причинила ему лично большие страдания, и пуля чуть не задела его самого, адвокат истца говорит — он судится не ради денег. А чтобы сделать невозможным повторение таких трагедий на съемочных площадках.

Убийство Галины Гатчинс: подан первый иск по делу о гибели на съемочной площади в США

Убийство Галины Гатчинс: подан первый иск по делу о гибели на съемочной площади в США

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