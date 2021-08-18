Друзья побитого танцора из балета Дорофеевой показали его в больнице после комы

К Евгению уже пускают посетителей.
Танцовщик из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко после 15-дневной комы вышел на связь с фанами.
А сегодня артиста в больнице уже посетили его друзья. Так, одна из подруг парня Валентина в сторис своей страницы в Instagram показала, как выглядит сейчас Женя. Она разместила снимок, на котором Гончаренко, коротко подстриженный, изображенный на больничной койке. На его лбу видна рана.
Евгений изображен в окружении своих друзей. Как сообщила Валентина, сегодня Евгений уже пробовал гулять по коридорам, даже самостоятельно спускался по ступенькам и выходил на улицу. Друзья выразили надежду, что вскоре Женя и затанцует.
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