Дуа Липа официально заявила о помолвке с известным актером и раскрыла их особое правило

Дуа Липа / © Associated Press

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Британская популярная певица Дуа Липа официально подтвердила помолвку с актером Каллумом Тернером, звездой фильмов "Фантастические твари". Впервые слухи о помолвке появились в конце 2024 года, когда внимательные фанаты заметили на пальце звезды кольцо с крупным бриллиантом.

Теперь же певица публично заявила, что они действительно обрели статус молодоженов. В интервью British Vogue Дуа рассказала, что Каллум заказал уникальное кольцо специально для нее после того, как посоветовался с ее лучшими друзьями и сестрой.

"Да, мы помолвлены. Это очень волнительно. Я одержима кольцом. Оно очень "мое". Это так прекрасно осознавать, что человек, с которым ты хочешь провести всю жизнь, знает тебя настолько хорошо", - поделилась артистка.

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Дуа Липа и Каллум Тернер / © Associated Press

К слову, пара не спешит с организацией свадьбы. Дуа хочет завершить тур, а Тернер занят съемками. Правда, певица все же не исключает того, что в будущем еще организует праздник и наденет свадебное платье. А пока же они наслаждаются путешествиями и придерживаются главного правила - не расставаться более чем на две с половиной недели.

"Мы просто наслаждаемся этим периодом. Я никогда не была человеком, который мечтал о свадьбе. А теперь думаю: "Хм, а что бы я надела?" — говорит артистка.

Кроме того, Дуа поделилась деталями их знакомства. Как оказалось, в 2014 году они оба бывали возле одного и того же заведения, а в 2020-м оба посетили одну и ту же вечеринку с часовой разницей. А через год после короткой встречи в ресторане, Дуа ужинала с другом в Лос-Анджелесе, когда внезапно зашел Каллум.

"Я подумала: "О, это тот горячий парень из ресторана". На сто процентов чувствую, что мы были созданы друг для друга. Это решение состариться вместе, видеть жизнь вдвоем и быть лучшими друзьями навсегда — действительно особенное чувство", — восхитила певица.

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