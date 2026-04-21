Дуа Липа ошеломила покупкой эвакуационного пикапа для ВСУ: звезда креативным способом собрала средства

Дуа Липа / © Associated Press

Реклама

Популярная британская певица Дуа Липа поддержала ВСУ и помогла приобрести пикап для эвакуации раненых.

В частности, платформа Service-95, основательницей которой является исполнительница, организовала благотворительную вечеринку в поддержку Украины. Все средства, собранные на мероприятии, передали организации Driving Ukraine, которая с начала полномасштабной войны помогает украинцам - покупает кареты скорой помощи или военный транспорт.

На этот раз на вырученные средства приобрели пикап для эвакуации раненых военных. Автомобиль уже передали Первому отдельному медицинскому батальону. Это подразделение эвакуирует раненых военных с поля боя и оказывает неотложную помощь. Военные уже поблагодарили за помощь и покупку нового пикапа.

Реклама

Дуа Липа помогла приобрести пикап для эвакуации раненых военных

"Вероятность того, что Дуа Липа поможет со сбором средств на автомобиль для нашего подразделения не будет велика, но она никогда и не нулевая. Спасибо Дуа Липе, Service-95 и Driving Ukraine за этот мощный пикап для Первого отдельного медицинского батальона, средства на который были собраны на мероприятии Service-95. Он поможет нам в выполнении задач по спасению жизни в зоне боевых действий", - говорится в сообщении подразделения.

Отметим, Дуа Липа еще в начале полномасштабной войны в своих соцсетях поддержала Украину. Также артистка призвала помогать украинцам.

