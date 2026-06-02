Дуа Липа / © instagram.com/dualipa

Британская певица Дуа Липа показала первые фото со своей тайной свадьбы с известным актером Каллумом Тернером.

31 мая исполнительница официально стала женой. Артистка заключила брак с Каллумом Тернером в старой ратуше Мэрилебона, что в Лондоне. В частности, знаменитость организовала тайную церемонию в кругу родных и близких.

А это же в своем Instagram артистка показала первые фото с особенного в ее семейной жизни события. Дуа Липа выходила замуж в элегантном белом костюме от Schiaparelli, который состоял из жакета и длинной юбки. Образ певица дополнила шляпой с широкими полями и туфлями-лодочками. Особого внимания заслуживает букет Дуа Липы, состоящий из белых маков. Тем временем Каллум Тернер надел черный костюм с рубашкой и галстуком.

Парочка охотно позировала перед объективом фотокамеры. Счастливые влюбленные демонстрировали свои чувства на публике, держались за руки, обнимались и дарили друг другу сладкие поцелуи.

Стоит отметить, что это лишь частная церемония. Дуа Липа и Каллум Тернер еще также планируют отгулять роскошную свадьбу, которая продлится три дня на Сицилии.

