Дуа Липа спустя два месяца после разрыва с бойфрендом закрутила роман с известным актером

Известная британская певица Дуа Липа после того, как разошлась с французским режиссером Роменом Гаврасом, долго не была одинокой.

Уже два месяца спустя после разрыва артистка закрутила новый роман. Избранником 28-летней певицы стал 33-летний известный английский актер Каллум Тернер, который прославился благодаря роли в фильме "Фантастические звери".

Каллум Тернер / Фото: Associated Press

Как пишет Page Six, слухи о романе парочки появились еще в начале этого года. На днях же Дуа Липа официально подтвердила, что они находятся в отношениях. В частности, певица пришла поддержать мероприятие возлюбленного, которое состоялось в одном из театров Санта-Моники, штат Калифорния.

После этого влюбленные вместе с друзьями отправились на ужин в ресторан. Впрочем, в заведении Липа и Тернер забронировали отдельный столик, за которым смаковали едой и наслаждались компанией друг друга.

Отметим, что еще в прошлом году Дуа Липа находилась в отношениях с французским режиссером. Однако, как утверждают инсайдеры, пара разошлась в ноябре 2022 года.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала о неожиданных романах украинских звезд, которые они тщательно держали в тайне. Предлагаем посмотреть, кто из знаменитостей тайно встречался между собой.

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