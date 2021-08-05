Дуа Липа устроила фотосет в вязаном топе и засветила соски

Дуа Липа устроила фотосет в вязаном топе и засветила соски

Артистка поделилась горячим контентом.

Британская певица Дуа Липа, которая недавно делилась пикантными снимками, снова удивила поклонников.

На этот раз певица на своей странице в Instagram обнародовала фото, на которых появилась в откровенном черном полупрозрачном наряде. На снимках 25-летняя исполнительница эротично засветила соски.

Дуа Липа показала соски / instagram.com/dualipa

Также лук изрядно подчеркнул аппетитные ножки звезды, плоский животик и упругие ягодицы. Свой образ певица дополнила фиолетовой обувью на высоких каблуках и украшениями.

instagram.com/dualipa

Ошарашенные фаны не могли пройти мимо таких откровенных фотографий и оставили много комментариев. В частности, писали:

Я в восторге!

Горячие фотографии!

Лучшая певица!

Королева!

Напомним, недавно Дуа Липа попала под суд за собственное фото. Против исполнительницы подало иск фотоагентство Integral Images. Звезда якобы без разрешения запостила в Instagram свою же фотографию, которую сделали папарацци, и таким образом нарушила авторские права.

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