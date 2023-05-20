Дуа Липа в откровенном платье появилась в Каннах под ручку с известным любимым, старше ее на 14 лет

Влюбленные посетили Каннский кинофестиваль.
Известная певица Дуа Липа впервые вышла в свет со своим новым избранником, известным французским режиссером Роменом Гаврасом.
27-летняя исполнительница за ручку с 41-летним возлюбленным появилась на Каннском кинофестивале. Пара посетила премьеру фильма "Омар Ла Фрейз". Появление Дуа Липы и Ромена Гавраса было эффектным – для кинособытия артистка выбрала роскошное платье с высоким вырезом на бедрах и пикантным декольте. Гаврас был в черном классическом костюме с галстуком.
Влюбленные постоянно были рядом, обнимались, целовались и с удовольствием позировали фотографам.
Отметим, что до отношений с Роменом Гаврасом Дуа Липа встречалась с братом моделей Джиджи и Беллы Хадид Анваром Хадид. Чувства между молодыми людьми вспыхнули в июле 2019 года, однако в декабре 2021 знаменитости сообщили о разрыве.
О личной жизни Ромена Гавраса известно, что два года назад у него был роман с певицей Ритой Орой.
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