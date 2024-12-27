Дуа Липа выходит замуж за старшего на пять лет актера через год после романа – СМИ

Известная британская певица Дуа Липа впервые выходит замуж.

О новом статусе невесты 29-летней звезды сообщает The Sun. Источник говорит, что Дуа Липа тайно обручилась с актером Каллумом Тернером на Рождество. А вот отгулять помолвку они собираются на Новый год в кругу ближайших в Лондоне.

"Дуа и Каллум сильно вложились в эту вечеринку. Это будет в очень секретном месте, куда приглашены все их друзья и семьи. Это будет новогодняя вечеринка, которую никто никогда не забудет, особенно Каллум и Дуа", — говорит источник.

Тем не менее, Дуа Липа ни опровергает, ни подтверждает слова инсайдеров. Внимательные же фаны в серии ее рождественских фото в Іnstagram заметили интересную деталь. В частности, как на безымянном пальце певицы красуется большое кольцо.

Дуа Липа / Фото: instagram.com/dualipa

"Дуа и Каллум очень влюблены и уверены, что это навсегда. Они обручены и не могут быть счастливее. Дуа прошла один из лучших периодов в своей профессиональной карьере, и это вишенка на торте. Каллум – надежная опора для Дуа, и они прекрасная пара. Их семья и друзья очень счастливы", – отмечает инсайдер.

Дуа Липа / Фото: instagram.com/dualipa

Дуа Липа и Каллум Тернер / Фото: instagram.com/dualipa

Как известно, избранником исполнительницы является 34-летний актер Каллум Тернер, который старше ее на пять лет. Отношения Дуа подтвердила летом 2024, показав совместное фото с возлюбленным. Впрочем, говорят, что пара вместе уже около года. К слову, артистка начала встречаться с актером через несколько месяцев после разрыва с французским режиссером Роменом Гаврасом.

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