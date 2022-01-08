Дудь, Макаревич и Вайкуле: российские звезды, которые не боятся критиковать политику Кремля

Истории о звездах со смелой гражданской позицией.

Немало известных российских артистов убеждены, что "творчество — вне политики".

Впрочем, некоторые не собираются оставаться в стороне, и несмотря на популярность в России, не боятся критиковать политику Кремля. В частности, Лайма Вайкуле, Андрей Макаревич и Юрий Дудь, говорится в программе "Жизнь известных людей".

Так, песни Лаймы Вайкуле знали наизусть десятки миллионов людей. А саму певицу обожали и радушно принимали во всех странах Восточной Европы, чаще всего в России, где латвийская звезда давала больше концертов. Так было до 2018-го, пока Вайкуле не заявила: в оккупированном Россией Крыму больше петь не будет.

"Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне не предлагали", — заявила артистка.

instagram.com/laima_vaikule_official

Вайкуле, как гражданка Латвии, сослалась на санкции, которые Европейский Союз ввел против России из-за аннексии украинского полуострова. Тогда же певица еще и заявила, что не ностальгирует по Советскому Союзу. И попала под критику российских коллег.

Не способен был понять смелой позиции Лаймы даже музыкальный критик, который сам много лет был судьей украинского популярного шоу талантов Сергей Соседов: "Не следует забывать, что та роскошная жизнь, которую получила Лайма, она получила только и исключительно благодаря успеху в России".

Певица заявила, мол, никогда не высказывалась плохо ни об одном народе. Ведь везде у нее есть друзья. Хотя и от своих принципов не отступила — Вайкуле и по сей день не выступает в Крыму.

"Моя страна сошла с ума, а я ничем не могу помочь... Не надо нимбы и крылья растить, надо просто не быть говном", — с такой песней в эфире российской радиостанции выступил лидер легендарной группы "Машина времени" Андрей Макаревич.

Таким образом он в очередной раз раскритиковал российские власти и ее политику из-за ситуации на украинском Донбассе. Певец никогда не скрывал, что считает свою страну виновной в войне на нашем Востоке: "Я всю жизнь подерживал украинский народ".

instagram.com/andrey_makarevich_official

И неоднократно ездил на подконтрольные Украины территории Донбасса поддержать местных жителей. Давал там благотворительные концерты, средства за которые отдавал детям, пострадавшим от боевых действий.

А вот выступления в Крыму для него — тоже табу. Кремлевская пресса назвала Макаревича "другом хунты" и внесла в негласный список предателей. А в Госдуме пошли еще дальше — и предложили лишить исполнителя государственных наград.

Возмущенный таким давлением, Макаревич написал открытое письмо Путину с просьбой "прекратить шабаш, который бесславит его имя". И хотя государственные награды у него не забрали, но и спокойно жить все же не дали. Портрет Макаревича разместили на полу Киевского вокзала в Москве. Концерты "Машины времени" несколько раз пытались сорвать, а организаторам рекомендовали не работать вместе. И тем не менее певец не намерен покидать родную страну. И выступает дальше.

"Я очень надеюсь что у них все будет хорошо, потому что люди здесь живут замечательные", — поделился звезда.

Компанию Макаревичу в российском "черном списке" звезд составила и актриса Лия Ахеджакова, которая учила советских женщин ходы "от бедра".

instagram.com/liya.akhedzhakova

Ахеджакова от России взяла на себя ответственность за сбитый над Донецкой областью малазийский боинг: "Сбили мы. Я — виновен, потому что русский...".

Тогда же актриса высказалась откровенно против ввода российских войск на территорию Украины и оккупации Крыма. И, конечно, поддержала коллегу по цеху — украинского режиссера Олега Сенцова, когда его посадили в российской тюрьме: "Это дело серьезное. Это наши отношения с Украиной. Какие зашли уже в такую задницу, что уже никто оттуда не выйдет никогда".

Неудивительно, что в 2018 году российские власти проигнорировали 80-летний юбилей народной артистки и массово "забыли" ее поздравить. Некоторые российские города отказались принимать представления, где играет актриса. А в соцсетях от имени Лии Меджидовны создавали фейковые аккаунты информации, якобы, она умирает от инсульта. Но хуже — артистке начали поступать угрозы: "Тронешь нашего Путина, будешь нюхать не цветочки на нашей даче, а головешки".

Но Ахеджакова остается непоколебимой. Она и в дальнейшем критикует политику Кремля, требует у властей отвязаться от оппозиционера Алексея Навального, и поддерживает теперь не только украинцев, но и белорусов с их протестами против Александра Лукашенко.

Не молчит о протестах в Беларуси и Навального еще одна российская знаменитость — известный блогер-миллионник Юрий Дудь.

instagram.com/yurydud

Он брал интервью едва не во всех российских звезд: у актеров Алексея Серебрякова и Дмитрия Нагиева, певца Леонида Агутина, а также в политика Владимира Жириновского и пропагандиста Дмитрия Киселева. А арест главного оппозиционера своей страны Дудь назвал возвращением в 90-е. А перед этим беспощадно раскритиковал российские поправки к Конституции, которые позволяют Путину быть президентом до 2036-го года. Этот его пост в Instagram собрал более миллиона лайков.