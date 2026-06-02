Дуэт Потапа и Каменских снова оказался под шквалом критики: "Пытаются оживить мертвого коня"

Потап и Настя Каменских

Возвращение дуэта Потапа и Насти Каменских в публичное пространство с исполнением старых хитов и реакцией аудитории на старые треки снова вызвало волну обсуждений и критики в соцсетях.

Пара активно напоминает о себе через выступления с композициями прошлых лет. В сети уже ходят разговоры о якобы высоких гонорарах за такие концерты. Особое внимание привлек перезапуск песни «Прилетело» 2012 года. Трек когда-то был массовым хитом и узнается с первых строк. В то же время аудитория, которая росла вместе с этой музыкой, уже давно изменила восприятие и реакция оказалась неоднозначной и местами резко негативной.

«Кто досмотрел до конца, сколько вам тогда было лет?» — написали знаменитости в заметке.

После этого в комментариях разгорелась волна обсуждений. Часть пользователей восприняла «реюнион» дуэта как попытку вернуть былую популярность, другие — как неудачную эксплуатацию старых хитов. Звучали и резкие реплики о смене творческого вектора и потере актуальности. В то же время дискуссия быстро вышла за пределы музыки и перешла в плоскость общественных настроений.

Среди комментариев в сети можно увидеть такие реакции:

«Что карьера у латиносов накрылась?»

«Пытаются оживить мертвую лошадь. Но есть проблема — это никому не надо.»

«Русские будут счастливы от вашего воссоединения.»

«Мы живем в Украине и желаем слышать украинский язык — в транспорте, магазинах, в больницах, школах и детсадах.»

«Когда все певцы пытаются перевести свои песни на украинский, язык чтобы не исполнять на языке агрессора, эти двое, несмотря на свои обещания, решили спеть на вражеском языке и сойтись снова в дуэте, потому что все о них забыли.»

«Переобулся, потому что назад дороги нет.»

Впрочем, в комментариях нашлись и те, кто встал на защиту артистов и призывает не драматизировать ситуацию, подчеркивая усталость общества от постоянного хейта и конфликтов вокруг творчества.

Несмотря на это, общий фон обсуждения остается напряженным: дуэт одновременно получает и волну ностальгии, и резкую критику. Похоже, попытка вернуть старую музыкальную формулу пока больше разделяет аудиторию, чем объединяет.

