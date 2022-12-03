Дуэт с Позитивом и слезы от эмоций: как прошел большой благотворительный концерт Нади Дорофеевой в Киеве

2 декабря в Киеве прошел большой благотворительный концерт Нади Дорофеевой. Певице удалось собрать полный зал слушателей в Stereo Plaza.

Начало концерта затянулось на час из-за большого количества поклонников, которые пришли услышать пение Дорофеевой. Среди звездных гостей были замечены группа TVORCHI и трэвел-блогер Антон Птушкин.

Целью концерта артистки стал сбор средств на восстановление жилья для волонтерского движения "Добробат", а особыми гостями мероприятия стали работники энергетической инфраструктуры, ежедневно восстанавливающие свет для миллионов украинцев.

Картина Нади Дорофеевой из клипа "Крапають" / Фото: ТСН.ua

В холле гостей встречала картина Дорофеевой, которую артистка нарисовала во время съемок клипа "Крапають". Полотно было поделено на шесть частей. Перед началом концерта все желающие могли задонатить по QR-коду любую сумму для "Добробата" и стать участником розыгрыша двух частей картины.

На "разогреве" порадовала фанатов молодая певица Лілу45, исполнившая несколько своих украиноязычных песен и создавшая для зрителей в зале танцевальное настроение.

Лілу45 на концерте Нади Дорофеевой / Фото: ТСН.ua

Появление Нади на сцене вызвало настоящий шквал эмоций у поклонников. Звезда начала свое выступление с хита "різнокольорова", который во время войны перепела по-украински. Певица приковала внимание всех зрителей коротким топом, украшенным сеткой из блестящих камней и джинсами оверсайз.

После первой песни Надя обратилась к поклонникам и призналась, что до выхода на сцену переживала, что концерт может не состояться.

Концерт Нади Дорофеевой / Фото: ТСН.ua

"Мы все были напуганы новостями. Но я хочу, чтобы сегодня мы на время забыли о том ужасе, который мы сейчас все чувствуем. Я очень хочу и прошу вас танцевать, если грустно и грустные песни — плачьте, давайте оставим все эмоции сегодня здесь, в этом зале", — сказала со сцены артистка.

Далее Дорофеева исполнила несколько своих песен из нового украиноязычного альбома "сенси". Фаны решили устроить для артистки сюрприз, который очень растрогал исполнительницу — во время песни "У твоїй душі" они подняли вверх таблички, на которых было написано, что для каждого из них имеет смысл, а также детские фото Нади.

Концерт Нади Дорофеевой / Фото: ТСН.ua

В свою очередь звезда также приготовила сюрприз для поклонников и спела несколько новых песен. Одна из них очень тронула слушателей, ведь Надя описала в ней все переживания женщин, которые сейчас ждут своих любимых из передовой.

Концерт Нади Дорофеевой / Фото: ТСН.ua

В середине концерта состоялся еще один долгожданный сюрприз от певицы – она разыграла ту же картину, что встречала зрителей в холле. Победителями стали два парня – и удивительно, оба Романа – их певица пригласила на сцену на лично подарила две части своего рисунка.

Самым трогательным моментом всего благотворительного вечера стал кавер на песню "Люди як кораблі" Кузьмы Скрябина. На экране появились архивные кадры, на которых еще молодой Кузьма объявлял выступление девочки Нади из Симферополя, покорившей сцену проекта "Шанс".

Концерт Нади Дорофеевой / Фото: ТСН.ua

Исполняя песню, ни Надя, ни фаны не могли сдержать эмоций. Зал в унисон пел знакомые строчки вместе с артисткой и держал яркие фонарики.

Завершилась песня также архивным видео, где в авто "Шансе" Дорофеева подарила Кузьме куклу в память о себе.

Концерт Нади Дорофеевой / Фото: ТСН.ua

Поклонники с самого начала ждали, что на сольном концерте Дорофеева все же споет с кем-то в дуэте. Многие ожидали увидеть на сцене рядом со звездой ее бойфренда Мишу Кацурина. Но гостем на сцене стал экспортер певицы из группы "Время и Стекло ".

"Сейчас на сцену выйдет человек, который испортил 10 лет моей жизни. Это не Потап, и даже не Дантес", — в шутку представила своего друга Надя.

Концерт Нади Дорофеевой / Фото: ТСН.ua

Вместе эксдуэт исполнил свой хит "Дим". Даже после распада коллектива Надя и Позитов чувствовали себя на сцене весело и комфортно, что напомнило фанам о незабываемом времени "Время и Стекло". В конце песни Позитов опустился на колени и нежно обнял свою партнершу.

Последней из своих песен Дорофеева исполнила дуэтный хит, который записала с Артемом Пивоваровым "Думы мои, думы". Трек уже настолько полюбился слушателям, что каждую строчку в зале фаны подпевали исполнительнице.

Концерт Нади Дорофеевой / Фото: ТСН.ua

Грандиозным финалом сольного благотворительного концерта Нади Дорофеевой стало исполнение гимна Украины. Артистка невероятно проникновенно спела главную песню нашей страны и прокричала со сцены "Слава Украине".

Концерт Нади Дорофеевой / Фото: ТСН.ua

Напомним, недавно Надя Дорофеева дала откровенное интервью сайту ТСН.ua, в котором более подробно рассказала о своих благотворительных концертах, а также поделилась подробностями личной жизни.

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