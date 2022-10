Дуэты украинских исполнителей с мировыми звездами: Coldplay и Вакарчук, Kalush и The Rasmus

С начала полномасштабной войны в Украине, которую враждебно развязала Россия, мировые знаменитости поддерживают украинцев.

Популярные звезды выражают на публике слова поддержки, собирают средства на благотворительную помощь, одеваются в сине-желтые цвета. Некоторые мировые исполнители решают показать свою солидарность с украинским народом музыкой. Артисты вместе с украинскими певцами выпускают песни, которые разрывают все чарты, а также на концертах поют вместе.

Редакция ТСН.ua собрала подборку всемирно известных знаменитостей, которые спели вместе с украинскими артистами.

Настя Каменских и Black Eyed Peas

Украинская исполнительница и всемирно-известная группа Black Eyed Peas вместе выступили в США на Latin American Music Awards 2022, одной из главных музыкальных премий. Музыканты открыли событие песней коллектива Where is the love. Их выступление было особым и крайне важным, ведь было посвящено украинскому народу, героически защищающему свою землю от российских оккупантов.

На открытии премии выступали и другие мировые знаменитости. Фронтмен группы Will.i.am, тоже выразивший свою солидарность с украинским народом. Рэпер интегрировал в песню лозунг Pray for Ukraine, а тем временем масштабное выступление сопровождалось эмоциональными кадрами ужасной войны и пострадавшими мирными жителями в разбомбленных городах.

"Антитіла" и Эд Ширан

Украинцы выпустили с британским музыкантом мощный трек 2Step, который сразу стал популярным в Сети. Именно Эд Ширан предложил "Антитілам" поработать вместе. Поэтому артисты выпустили римейк песни из последнего альбома британского исполнителя, в котором Тарас Тополя поет по-украински.

Музыканты успели сделать клип к композиции. В видео, которое снимали в Ирпене, Киеве, а также в Харьковской области, присутствуют шокирующие кадры войны и трогательная личная история Тараса Тополи. Все средства с монетизации видео на YouTube, а также по роялти артисты перевели на благотворительность.

Кстати, вполне возможно, что мир увидит еще одну совместную композицию Эда Ширана с "Антитілами". Музыканты уже обсудили дальнейшие творческие планы.

Тарас Тополя и U2

Дуэт музыкантов стал настоящей неожиданностью, и здесь не обошлось без британского певца Эда Ширана. В частности, Эд дал номер мобильного телефона Тополи Боно из U2. Тот, в свою очередь, позвонил Тарасу и предложил вместе выступить.

Импровизированный номер музыканты представили в столичной подземке на станции метро "Крещатик". Они вместе исполнили песню Stand by.

Солист группы U2 спел прямо на станции метро "Крещатик"

Kalush Orchestra и The Rasmus

Музыканты познакомились в Турине во время музыкального конкурса "Евровидение-2022". The Rasmus настолько понравилось творчество Kalush Orchestra, что они предложили им выпустить совместную композицию. И вот недавно наконец-то вышел долгожданный трек. Артисты записали коллаборацию на хит The Rasmus – In The Shadows. Композиция в новой версии получила название – In The Shadows Of Ukraine. В песне присутствует сочетание традиционного украинского фолька, хип-хопа и рока.

Кстати, на этом сотрудничество коллективов однозначно не заканчивается. Впереди фанатов ждет немало сюрпризов от музыкантов.

Андрей Хлывнюк и Pink Floyd

Видео, где солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк с оружием в руках поет на пустой Софиевской площади "Ой, у лузі червона калина", ошеломило рокеров. Девид Гилмор, лидер Pink Floyd, решил поддержать украинцев, которые героически защищают страну от захватчиков. Артист собрал всех музыкантов коллектива, чтобы выпустить первую за 28 лет совместную песню. В общем, в композиции, получившей название Hey Hey Rise, звучит вокал Хлівнюка, а участники Pink Floyd сопровождают его пение инструментальной музыкой.

Клип музыкантов на композицию тоже особенный. В видео содержатся кадры войны в Украине. Кстати, все средства с продаж песни отправлены на гуманитарную помощь украинцам.

Святослав Вакарчук и Coldplay

Британская группа Coldplay во главе с Крисом Мартином активно поддерживает на своих концертах Украину. Во время выступления в Брюсселе солист коллектива вышел на сцену с сине-желтыми лентами на запястье. В Варшаве Coldplay на украинском языке исполнил хит "Океану Ельзи" — "Обійми". А вот в Бельгии на сцене с рокерами неожиданно выступил и Святослав Вакарчук. В музыкальном сопровождении Coldplay Вакарчук исполнил тот же лирический трек "Обійми".

Jerry Heil, alyona alyona и Ela

Исполнительницы Jerry Heil и alyona alyona решили показывать миру украинскую народную культуру. Ради этого артистки начали выпускать фиты с иностранными музыкантами. Первый их общий трек вышел с немецкой певицей Ela. Тогда они вместе мощно спели композицию под названием #KUPALA. Также артистки сразу представили увлекательный клип на песню. В ролике присутствуют фрагменты из украиноязычного фильма "Вечір на Івана Купала", снятый на студии Довженко еще 50 лет назад.

Читайте также: