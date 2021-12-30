Дуэйн Джонсон назвал Вина Дизеля манипулятором: "Я не буду сниматься в "Форсаже"

Дуэйн Джонсон назвал Вина Дизеля манипулятором: "Я не буду сниматься в "Форсаже"

Между актерами разгорелся скандал.

Американский рестлер и актер Дуэйн "Скала" Джонсон отказался сниматься в фильме "Форсаж-10".

Впрочем, это не понравилось звезде Голливуда Вину Дизелю. Актер пытался уговорить своего коллегу вернуться в кинофраншизу.

"Не покидай, пожалуйста франшизу. Ты должен сыграть важную роль. Никто, кроме тебя, не сыграет роль Люка Хоббса. Надеюсь, ты нас поддержишь", — написал в своем Instagram Дизель.

Вин Дизель / facebook.com/VinDiesel

Впрочем, Дуэйн Джонсон заявил, что он удивлен, что его коллега опубликовал этот пост. Актер лично сказал Вину, что не будет сниматься в новой части, и это его окончательное решение.

"В июне прошлого года, когда мы с Вином встретились лично, я сказал ему, что не вернусь в франшизу. Это мое окончательное решение. Однако я пообещал, что буду всегда поддерживать актеров и буду болеть за успех "Форсажа", — рассказал Джонсон в интервью ю CNN Entertainment.

Дуэйн Джонсон / instagram.com/therock

Также Дуэйн назвал Дизеля манипулятором потому, что тот в посте написал о своих детях, а также напомнил о покойном Поле Уокере.

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