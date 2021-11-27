Дуэйн Джонсон подарил свой автомобиль ветерану ВМС США и довел его до слез – видео

Дуэйн Джонсон подарил свой автомобиль ветерану ВМС США и довел его до слез – видео

Звезда растрогал фанатов своим поступком.

Американский рестлер и актер Дуэйн "Скала" Джонсон известен не только своими ролями в культовых лентах, но и добрыми поступками.

Так, на днях звезда подарил ветерану Военно-морских сил США свой автомобиль. В Лос-Анджелесе знаменитость устроил сюрприз зрителям, собравшимся посмотреть его новый комедийный боевик "Красное уведомление" в кинотеатре. Премьеру посетил и Оскар Родригес.

Актер пригласил военного к себе и рассказал его историю собравшимся.

"Здесь есть чувак, я узнал его историю и был действительно ошеломлен. Я хочу привлечь к нему ваше внимание. Его зовут Оскар Родригес. Он работает личным тренером и выступает лидером в своей церкви. Также он оказывает поддержку и обеспечивает питанием женщин, которые стали жертвами насилия в семье. Оскар заботится о своей 75-летней маме. Он гордый и скромный ветеран военно-морского флота и, что самое главное, добрый человек", – сообщил Джонсон.

Затем "Скала" отвел Родригеса на стоянку к своему автомобилю и попросил прочитать записку, которая была на переднем сиденье: "Спасибо за службу, брат. Наслаждайся своим новым пикапом".

Как только Оскар это прочитал, сел на асфальт и стал плакать. Затем он обнял актера и сел за руль авто, благодаря звезду за презент.

Поклонники были тронуты поступком актера, о чем написали в комментариях.

Это невероятно

Я плачу

Спасибо за этот поступок

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