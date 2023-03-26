Дуэйн "Скала" Джонсон показался с ярким макияжем от дочерей: "Потратил час, как смывал помаду"

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон весело проводит время со своими дочерьми и позволяет им делать со своим внешним видом что угодно.

Между тем Джасмин и Тиани охотно пользуются безотказностью папы. На днях девушки сделали коренастому актеру довольно яркий макияж. Хотя сначала знаменитость пытался уговорить дочерей не делать этого, ведь должен был провести важную онлайн-встречу, но впоследствии согласился. Дуэйн разрешил дочерям накрасить ему ногти и сделать из него "красавчика".

У Джасмин и Тиани были свои взгляды, как должен выглядеть их папа. Девочки полностью накрасили актера розовой помадой и карандашом нарисовали усы и бороду.

В конце концов Джонсон отменил встречу, вместо этого звезда целый час пытался смыть помаду с лица.

"Zoom-встреча отменена. Мои два торнадо достигли своего и непрерывно смеются надо мной без капли милосердия. Я потратил час, как смывал помаду с лица и головы. Знал бы я, что эта дрянь остается на коже", — прокомментировал актер.

Отметим, Дуэйну Джонсону не привыкать к подобным экспериментам. Несколько месяцев назад дочери актера не только сделали ему яркий макияж, но и надели парик и балетную пачку.

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