Дуэйн "Скала" Джонсон появился на публике сразу с тремя дочками: как выглядят дети актера

Дуэйн "Скала" Джонсон / © Associated Press

Реклама

Голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон совершил редкий выход в свет сразу с тремя дочерьми.

В Лос-Анджелесе состоялся допремьерный показ приключенческого фильма «Моана», где звезда Голливуда сыграл главную роль. На мероприятии актер собрал всю семью, которая его поддерживала. В частности, на событии рядом с отцом были и его дочери.

Рядом с папой были 10-летняя Жасмин и 8-летняя Тиана. Они родились в браке артиста с певицей и продюсером Лорен Хашиан. Также на мероприятии побывала и 24-летняя Симона — дочь Джонсона от первой жены Дани Гарсии. Они вместе охотно позировали перед объективом фотокамер.

Реклама

Дуэйн «Скала» Джонсон с дочерьми / © Getty Images

Что интересно, на допремьерном показе фильма «Моана» побывали и бывшая жена актера Дани Гарсия со своим избранником, и его возлюбленная Лорен, и мама Ата. Они демонстрировали на публике дружеские отношения.

Отметим, Дуэйн «Скала» Джонсон прожил в браке с Дэнни Гарсией 10 лет. Женщина родила ему дочь Симону. С 2019 года актер женат на Лорен Хашиан. У пары есть две общие дочери — Жасмин и Тиана.

Напомним, недавно голливудский актер Сильвестр Сталлоне показался сразу с тремя дочерьми. Между тем, жена артиста опубликовала их архивные снимки с молодости.

Новости партнеров