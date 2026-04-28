Дуэйн Скала Джонсон якобы снова стал отцом: реакция жены удивила

Дуэйн Джонсон и Лорен Хашиан / © Associated Press

Голливудский актер Дуэйн Джонсон, известный как Скала, оказался в центре вирусного фейка о «новом отцовстве в 53», который разлетелся по сети через ИИ-изображения.

История набрала обороты буквально за несколько часов. В соцсетях начали массово распространять картинки, где актер вместе с женой якобы держит младенцев. Часть пользователей поверила в «сенсацию» и начала поздравлять пару с пополнением. Другие же заподозрили подделку, ведь фото выглядели слишком идеализированно. Сам Джонсон на это не реагировал. Зато его жена решила не молчать и перехватила инициативу.

Лорен Хашиан иронично прокомментировала ситуацию в Instagram, выложив скриншоты фейковых новостей вместе с теми самыми изображениями.

«Похоже, у меня родился ребенок в Майами!» — написала певица.

Впоследствии она усилила шутку, опубликовав еще одно «доказательство» с двумя младенцами.

«Сделайте так, чтобы двое! У меня было двое детей!» — добавила звезда.

После волны реакций Хашиан объяснила, что просто не удержалась от сарказма и решила поделиться этим, «чтобы нам всем было приятно посмеяться в воскресенье». Так она прямо дала понять: никакого пополнения в семье не было, а история — очередной пример того, как легко ИИ вводит в заблуждение.

На самом деле супруги воспитывают двух дочерей — Жасмин и Тиану, а также у актера есть старшая дочь Симона от брака с Дени Гарсией, которая уже строит собственную карьеру.

