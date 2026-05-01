Дуэйна "Скалу" Джонсона оштрафовала полиция после церемонии на Аллее Славы

Дуэйн Джонсон / © Associated Press

Голливудский актер Дуэйн Джонсон, известный как «Скала», получил штраф в Лос-Анджелесе после церемонии на Аллее Славы.

Даже статус глобальной суперзвезды не спасает от правил дорожного движения — это в очередной раз доказал Дуэйн Джонсон, который оказался в центре внимания полиции сразу после громкого события. В четверг вечером актера остановили правоохранители в Лос-Анджелесе после празднования на Аллее Славы. Причиной стала слишком темная тонировка окон его авто. Ситуация быстро получила огласку, ведь произошла сразу после звездной церемонии. По данным медиа TMZ, Джонсон не спорил и вел себя максимально спокойно. Более того — его реакция удивила даже очевидцев.

«Скала» без лишних эмоций вышел из машины, пообщался с офицером и принял штраф. После оформления документов актер даже пожал полицейскому руку.

Отметим, речь идет о событии, где открывали звезды для Эмили Блант и Стэнли Туччи. Там Джонсон выступил с речью, которая собрала овации.

