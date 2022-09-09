Дурнев о том, почему следует учить украинский с преподавателем: "У нас у всех, кто с востока, еще живет такая маленькая Юлька Тимошенко"

В интервью "Жизни известных людей" Алексей Дурнев рассказал о работе во время войны, родных и планах на будущее.

Алексей Дурнев, известный украинский блогер, комментатор шоу "Богиня шопинга" на ТЕТ, эксклюзивно рассказал инфотейнмент шоу о жизни известных личностей ЖВЛ, как перешел на украинский, где его семья находится сейчас и поделился планами на будущее.

Алексей сейчас активно борется на информационном фронте, призывает подписчиков и зрителей отказываться от всего русского и не падать духом:

"Я, как и все, думаю, что понемногу привык к происходящему. К сиренам, тревогам. На помощи. На том, что надо концентрироваться на победе. Бороться на своем фронте", — объяснил Дурнев.

Блогер стал одним из первых среди своих коллег, полностью перешедших на украинский, и именно этим получил еще большее одобрение среди аудитории:

"Напротив, люди подписываются. Потому что как-то так получилось, что я один из первых среди русскоязычных украинских блогеров перешел на украинский. И подал пример какой-то. И я думаю, что людям это понравилось. И они решили подписаться", — рассказал Алексей.

Алексей Дурнев: Прошу известных людей записать видеообращение для бабушки

Дурнев рекомендует всем, кто пытается заговорить по-украински, взять 5-10 уроков у преподавателя языка.

"Хочу порекомендовать каждому попробовать хотя бы 5-10 уроков взять именно с преподавателем. У нас у всех, кто с востока Украины, еще живет такая маленькая Юлька Тимошенко и она иногда просыпается и говорит на украинском, но с таким произношением, восточным", — сказал Дурнев.

Также Леша рассказал, как его команда тоже перешла на государственный:

"Они сейчас в процессе тоже. Когда у нас есть съемка, я появляюсь там через час, через два. На площадке в нашей студии по правилам все должны с этого момента говорить только по-украински. Потому что это облегчает сами съемки. И еще все говорят на украинском в нашем офисе каждую пятницу. А кто говорит русизмы — получает штраф 10 гривен".

Дурнев не просто не прекратил работать, но и создал новое шоу, открыл свой Telegram-канал под красноречивым названием "Боже, яке кончене", где высмеивается русский мир, а также он продолжает смотреть сторис. Часто – в компании других звезд. Одним из гостей шоу неожиданно стал его тезка – одиозный политик и тоже известный блогер Алексей Арестович.

"На самом деле он формирует такие впечатления из-за своих выступлений, которые ты видишь, пообщавшись лично. В знакомстве. То есть нет, что он на экране один человек, а в жизни другой. Но я хочу подчеркнуть, что мы провели вместе три часа на съемках. И вне съемок не общались", — поделился своими впечатлениями от общения с политиком Леша.

У Дурнева есть бабушка, которой он поднимает настроение поздравлениями известных людей, которые собирает сам.

Сейчас его родители живут в соседнем подъезде с бабушкой, в небольшом селе возле Ворзеля. Как известно, оттуда его родители наотрез отказывались выезжать в первые дни большого вторжения. Дурневу пришлось их буквально уговаривать.

Алексей Дурнев еще в начале войны пообещал, что после победы не просто посетит родной город Мариуполь, но и будет способствовать его восстановлению:

"Я хочу создать какой-то фонд или что-то такое. Пригласить туда известных мариупольцев. Мы что-нибудь придумаем. Оно сработает".

Свое мнение по этому поводу он не изменил до сих пор, хотя город возле моря пока не украинский:

"Я не отчаялся, конечно. Если представить, что весь процесс освобождения юга — это компьютерная игра, то первый левел — это Херсон. Затем — Мелитополь, Бердянск, Возможно, Крым сразу. И босс — это Мариуполь".

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