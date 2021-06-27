Дурнев признался, как реагирует на обнаженные фото, которые ему присылают поклонницы

Дурнев признался, как реагирует на обнаженные фото, которые ему присылают поклонницы

Также шоумен поделился, почему не стал новым "Холостяком".

Известный украинский шоумен и блогер Алексей Дурнев пользуется популярностью среди противоположного пола.

Так, в программе "Світське життя" звезда Сети признался, что ему часто девушки присылают в личные сообщения свои обнаженные фото. Ведущий поделился, как реагирует на такие SMS.

"Любовь от этого больше не становится. Отвечаю когда как. Если красивое фото — отвечаю", — признался Дурнев.

Также шоумен поделился, почему не стал новым "Холостяком".

"Я настолько закоренелый холостяк, вообще не верю, что такое может произойти. И если бы это произошло, и еще на телевидении — это была бы настоящая сказка, снятая телекамерами", — ответил блогер.

Напомним, ранее Оля Полякова объяснила, почему публикует обнаженные фото. Певица также рассказала, кто делает ей пикантные фотографии.

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