Дурнев признался, как реагирует на обнаженные фото, которые ему присылают поклонницы

Также шоумен поделился, почему не стал новым "Холостяком".
Известный украинский шоумен и блогер Алексей Дурнев пользуется популярностью среди противоположного пола.
Так, в программе "Світське життя" звезда Сети признался, что ему часто девушки присылают в личные сообщения свои обнаженные фото. Ведущий поделился, как реагирует на такие SMS.
"Любовь от этого больше не становится. Отвечаю когда как. Если красивое фото — отвечаю", — признался Дурнев.
Также шоумен поделился, почему не стал новым "Холостяком".
"Я настолько закоренелый холостяк, вообще не верю, что такое может произойти. И если бы это произошло, и еще на телевидении — это была бы настоящая сказка, снятая телекамерами", — ответил блогер.
Напомним, ранее Оля Полякова объяснила, почему публикует обнаженные фото. Певица также рассказала, кто делает ей пикантные фотографии.