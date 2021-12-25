Дурнев сравнил Никитюк с тупой воровкой из скандального сериала от Netflix

Блогер снова негативно высказался по отношению к ведущей.
Известный украинский шоумен и блогер Алексей Дурнев иногда может слишком остро пошутить над украинской телеведущей Лесей Никитюк.
На этот раз Алексей сравнил Лесю с персонажем сериала "Эмили в Париже" Петрой, которую создатели картины изобразили тупой киевлянкой-воровкой. К слову, многие украинцы были возмущены таким образом.
Впрочем, в сторис на своей странице в Instagram Алексей написал, что в сериале от Netflix показали Лесю Никитюк.
"Все кенселят Netflix из-за того, что там показали Лесю Никитюк", — пошутил блогер.
Леся пока еще не отреагировала на такие оскорбительные слова Алексея, впрочем, она однозначно придумает оригинальный способ, как ответить Дурневу.
Отметим, что блогер и ведущая уже давно конфликтуют. Сначала Леся обиделась на то, что Алексей высмеивал ее в своем шоу на YouTube. Позже Никитюк не понравились упреки Дурнева, что она некрасива из-за роста.
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