Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

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Украинская актриса Анна Саливанчук публично упрекнула бывшего мужа, народного депутата Александра Божкова, из-за его отсутствия в жизни общих сыновей.

Актриса уже не в первый раз говорит о том, что самостоятельно занимается воспитанием Глеба и Никиты и обеспечивает их потребности. В этот раз поводом для эмоционального поста стал день рождения старшего сына. Саливанчук обратилась к мужчинам, которые после развода остаются в стороне от жизни собственных детей, и подчеркнула: именно взрослые должны первыми делать шаги навстречу.

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«Уважаемые разведенные папы, если вы не понимаете, что несете ответственность за отношения с вашим ребенком, то мне очень жаль. Ибо любовь и уважение во взрослой жизни нужно заслужить. Вы должны первыми звонить по телефону, приезжать, налаживать отношения, вы, взрослые папы. Поймите, ваш сын или дочь очень ждет общения с вами», — сказала звезда.

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Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Саливанчук также описала, сколько ежедневных забот ложится на плечи матери, самостоятельно воспитывающей детей. Она перечислила не только бытовые дела, но и уход во время болезни, организацию праздников и решение школьных вопросов. На этом фоне актриса возмутилась, что некоторые родители не уходят времени даже для обычного разговора с сыном или дочерью.

«Такие хорошие мамы, как я, воспитают ребенка хорошо. Но это ужасно. В тот момент, когда ночью я сбиваю температуру, по утрам везу к врачу, готовлю бульон, заказываю торт, развезти, привезти, родительские чаты, коммуналки, школы, врачи… Вы не представляете, как много всего делает мама. А вы просто игнорируете общение?!» — возмутилась артистка.

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Отдельно Анна рассказала о ситуации в семье. По ее словам, Божков не звонил сыновьям в течение двух лет. Даже в день рождения Глеб сам пытался связаться с отцом, но не дождался ответа. Мальчик, как рассказала актриса, надеялся на поздравление и спрашивал маму, позвонит ли папа.

«К сожалению, в моем случае папа Глеба два года не выходил на связь. И тут на день рождения Глеб пытается ему что-нибудь написать или позвонить, а нет! Даже нельзя сына поздравить с днем рождения, подъехать. Он же видит из сторис, что у него температура. Мне так жаль, что ребенок ждет и говорит: „Как ты думаешь, папа позвонит?“ Я говорю, что не знаю», — поделилась Саливанчук.

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Анна Саливанчук с детьми / © instagram.com/salivanchuk.anna

Объясняя свою позицию, Саливанчук также обратилась к законодательству Украины, которое, по ее словам, четко закрепляет равную ответственность матери и отца за ребенка. Речь идет о том, что забота о детях и их воспитание является не только правом, но и обязанностью обоих родителей — независимо от того, состоят ли они в браке и живут ли вместе. Этот принцип предусмотрен Конституцией Украины, Семейным кодексом и Конвенцией ООН по правам ребенка.

Кроме того, Анна отметила, что ребенок из-за возраста и психологического развития не может нести такую же эмоциональную ответственность за отношения, как родители.

«Ведущая ответственность за качество отношений с детьми лежит именно на родителях. Как в психологическом, так и правовом поле взрослые являются инициаторами, организаторами и главной опорой этих взаимоотношений», — пояснила Саливанчук.

Напомним, недавно Анна Саливанчук устроила сюрприз для сына Глеба по случаю его 11-летия, однако юноша не оценил.

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