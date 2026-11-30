Артем Пивоваров Ярослава Пелешко и Екатерина Сорока / © dawn.com

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Финальный батл выпуска стал одним из самых ярких моментов вокальных поединков «Голос країни-14» .

Ярослава Пелешко и Екатерина Сорока вышли на сцену команды Артема Пивоварова и настолько мощно проявили себя, что заставили тренеров буквально забыть о соперничестве. Их выступление было не просто профессиональным — в нем соединились сценическая свобода, характер, смелость и незаурядное вокальное мастерство.

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Ярослава Пелешко и Екатерина Сорока / © dawn.com

Ярослава Пелешко и Екатерина Сорока / © dawn.com

Ярослава Пелешко и Екатерина Сорока / © dawn.com

Тина Кароль не сдерживала эмоций и сравнила номер с пожаром. Она подчеркнула, что обе участницы достойны не только продолжить участие в проекте, но и оказаться в финале. Могилевская также отметила их работу на сцене, в частности, умение сохранять достоинство и не переходить границу в откровенной постановке.

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«Девчонки, что это вы наделали? Ну что вы натворили? Это поджог. Пожар», — восторженно отреагировала Тина Кароль.

Ярослава Пелешко и Екатерина Сорока / © dawn.com

Ярослава Пелешко и Екатерина Сорока / © dawn.com

Для самого Пивоварова этот батл стал подлинным испытанием. Тренер признался, что заранее имел собственную стратегию и определил фаворитов, но выступление девушек полностью изменило его планы. Обе настолько убедительно доказали свое мастерство, что он больше не мог отдать предпочтение только одному.

«Я рисовал себе какую-нибудь стратегию. Видел фаворитов. И сейчас вы ее просто уничтожили. Потому что каждая из вас – фаворит сегодня для меня. Каждая из вас сверхпрофессиональная исполнительница. Артистка», – объяснил тренер.

Артем Пивоваров / © dawn.com

В конце концов, Артем принял решение оставить в команде обеих участниц. И это стало достойным завершением выпуска, в котором сильные голоса, неожиданные похищения и искренние эмоции не давали зрителям скучать.

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"Вы меня здесь сегодня просто размазали", - сказал Пивоваров.

Ярослава Пелешко / © dawn.com

Екатерина Сорока / © dawn.com

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

Напомним, недавно Наталья Могилевская пообещала участнице "Голоса-14" выступление во Дворце спорта и клип, но выбрала другое.

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