Двейн "Скала" Джонсон с макияжем в цветном парике показал, как веселится с дочерьми

Голливудский актер Двейн "Скала" Джонсон позволил своим дочерям, 7-летний Джасмин и 4-летней Тиане, превратить его в настоящую красавицу.

На своей странице в Instagram звезда поделился забавным видео, на котором показал, какие дети делают ему яркий макияж и одевают цветной парик.

Во время перевоплощения звезда не только поддерживал все идеи, но и шутил со своими дочерьми.

"Что мне еще нужно? Пачку? И мое достоинство...", — пошутил Двейн.

"Первое утро дома с моими торнадо и в 8 утра они настояли на том, чтобы сделать "Дванта Клаусу макияж перед Рождеством". Я еще не видел себя в зеркале, но если я выгляжу так же круто, как чувствую себя прямо сейчас, то я побеждаю, кроха", — подписал видео Джонсон.

Напомним, что Двейн Джонсон воспитывает двух младших дочерей вместе со своей второй женой Лорен Хашьян. Также у звезды есть 21-летняя дочь от эксдружины Дэни Гарсиа.

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