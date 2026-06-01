Двухлетний сын Виталия Козловского сказал фразу о "Шахеды", которая разрывает сердце каждого украинца

Виталий Козловский с сыном / © instagram.com/vkozlovsky_music

Реклама

Украинский певец Виталий Козловский растрогал историей о двухлетнем сыне Оскаре, который во время чтения книги неожиданно заговорил о «Шахедах».

Артист поделился редкими семейными фотографиями, сделанными дома перед сном. На кадрах он проводит время с сыном и читает ему детскую книжку. Казалось бы, обычный вечер в семейном кругу. Теплая атмосфера, спокойствие и детское любопытство. Но одна фраза малыша мгновенно изменила настроение этой истории. Она стала болезненным напоминанием о том, в каких условиях сегодня растут украинские дети.

«Папа, смотри, Шахеды», — вдруг сказал Оскар.

Реклама

Виталий Козловский с сыном / © instagram.com/vkozlovsky_music

Виталий Козловский с сыном / © instagram.com/vkozlovsky_music

Услышав это, Козловский сначала насторожился. Певец проверил, не объявлена ли воздушная тревога, прислушался к звукам за окном и только после этого понял, что сын показывает не в небо. Оказалось, мальчик обратил внимание на иллюстрацию в книге, где нарисованные птицы напомнили ему вражеские дроны.

«В то же время мне и смешно, что он рассмотрел и провел такую параллель. И страшно, потому что в 2 года он знает то, что детям не нужно узнавать никогда. Я больше всего хочу, чтобы все наши дети были в безопасности, жили в мире и чтобы война не крала их детство», — поделился артист.

Виталий Козловский с сыном / © instagram.com/vkozlovsky_music

Эта история особенно поразила поклонников, ведь стала еще одним свидетельством того, как война влияет даже на самых маленьких украинцев. То, что для детей в других странах остается незнакомым словом, для украинских малышей нередко становится частью повседневной жизни.

Напомним, ранее Виталий Козловский рассказывал, что Оскар уже переживал сильный страх из-за атак дронов. Во время одной из массированных воздушных атак на Киев мальчик испугался громких звуков и закричал.

Реклама

Новости партнеров