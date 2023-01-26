Двухмесячный сын Олега Сенцова получил украинское гражданство в США

Маленький сын украинского режиссера Олега Сенцова, ныне защищающего нашу страну на фронте, получил украинское гражданство.

Произошло это в Вашингтоне, США, где он появился на свет. О важном событии в жизни двухмесячного Демьяна рассказала мама малыша и жена Сенцова Вероника Вельч.

На странице в Facebook Вельч запостила снимок, где изображена вместе с двухмесячным сыном и госпожой послом Украины в США Оксаной Маркаровой.

"Наш сын родился далеко от дома, а его папа сейчас на войне. Сейчас наша замечательная госпожа посол вручила Демьянчику справку о приобретении украинского гражданства и мы стали ближе к дому и к победе", — написала Вельч.

«Последних не будет, потому что всех не подавят». Чувство войны висело в воздухе. На киевских улицах заметно стало меньше... Опубликовано Veronika Velch среда , 25 января 2023 г.

Напомним, что сейчас Олег Сенцов защищает Украину на фронте в рядах ВСУ. Его четвертый ребенок, сын Демьян, появился на свет в Вашингтоне, США. Также у Сенцова есть дочь Алина и сын Владислав от первой жены Аллы и дочь Эмма от фотографа Юлии Бабич, у которой после разрыва не слишком сложились отношения с Сенцовым.

В июле 2022 года режиссер взял в жены кандидата политических наук и директора по адвокации американской компании Ridgley Walsh Веронику Вельч. Для торжественного события Сенцов специально приехал на несколько дней с передовой.

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