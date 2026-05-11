Дядя Жора прогорел в бизнесе и шокировал суммой убытков: "Однокомнатная квартира в Киеве"

Дядя Жора / © instagram.com/dyadya_jora

Реклама

Украинский шоумен и комик Дядя Жора рассказал, как пытался начать бизнес, но прогорел.

Год назад юморист открыл собственное дело. Шоумен вложил средства в бизнес, связанный с питанием, о чем он рассказал на проекте "Наодинці з Гламуром". Дядя Жора занимался этим делом в течение полугода, успел открыть несколько заведений в Киеве, однако все же отказался от этой идеи.

"Не всегда бизнесы успешны. Я думаю, предприниматели меня поймут. Многие все вбрасываются, а потом останавливаются на каком-то этапе, потому что это тяжело тянуть. Я вот влезал в общепит. Когда-то у меня была пиреция, магазины, разные направления. Недавно, год назад, я решил снова попробовать эту нишу, масштабно хотелось подойти, но не получилось. Мы полгода попытались поставить это на ноги, открыли пару точек в Киеве под собственным брендом", - говорит шоумен Анне Севастьяновой.

Реклама

Дядя Жора / © instagram.com/dyadya_jora

Дядя Жора не скрывает, что потерял немалую сумму. Хотя точных цифр он и не называет, но уверяет, что за эти средства можно было бы приобрести однокомнатную квартиру в Киеве. Также юморист объяснил, почему пришлось закрыть бизнес. Самостоятельно Дядя Жора им заниматься не мог, поскольку уделяет внимание творческой профессии. Бизнес пришлось делегировать, а, как оказалось, это нелегко сделать, поскольку сейчас есть нехватка кадров.

"Много потеряли. Как однокомнатная квартира в Киеве. Мы хотели масштабировать, хотелось сделать что-то хорошее, но это хорошее - тяжело сделать, потому что надо люди. С кадрами сейчас есть проблемы, хорошего управляющего найди очень тяжело. Самому заниматься - очень тяжело, потому что надо с утра до вечера там быть. На это времени нет, потому что я в студиях, на гастролях, ивентах. Получилось так, что закрыли это дело", - подытожил шоумен.

▶️ Полный выпуск можно посмотреть по этой ссылке: Дядя Жора ВТРАТИВ КВАРТИРУ! БАЙДАК мав розмову із ЗЕЛЕНСЬКИМ! ПАВЛІК відправляє родину геть?!

Напомним, недавно Дядя Жора показал фото с женой-красавицей. Шоумен также публично обратился к ней.

Реклама

Новости партнеров