Дядя Жора раскрыл, где сейчас скандальные Лирник и Молочный, которые выбрали РФ и высмеивали Украину

Украинский юморист Дядя Жора, который ранее рассекретил свои заработки, ответил, где сейчас находятся скандальные комики Антон Лирник и Андрей Молочный, которые в свое время выбрали РФ и высмеивали Украину.

Дядя Жора говорит, что на самом деле ничего толком и не знает, как сейчас складывается жизнь его бывших коллег. Впрочем, юморист из последнего слышал, что Антон Лирник находится в Турции. Тем временем Андрей Молочный, несмотря на войну России с Украиной, остался в Москве, выбрал кровавые рубли и яро поддерживает действия кремлевского диктатора.

"Лирник точно не там (в РФ – прим. ред.), настолько я последнюю информацию о нем слышал. Я знаю, что в последний раз он был где-то в Турции. А о Молочном тоже вообще не слышно, не видно, но, опять же, поговаривают, что остался в Москве. Ну, и, соответственно, позицию выбрал немного другую", - рассказал юморист в интервью "Люкс ФМ".

Антон Лирник / Фото: instagram.com/lirnik

Кстати, Дядя Жора говорит, что в свое время его тоже звали в Москву работать, однако он отказался. Юморист говорит, что был нацелен на развитие украинской культуры и местных проектов.

"Это (переезд в РФ – прим. ред.) не мое было точно! Еще на тот момент! Я больше был за Украину и больше за развитие наших традиций и наших проектов", — вспомнил шоумен.

Дядя Жора / Фото: instagram.com/dyadya_jora

Отметим, что касается Андрея Молочного, он, хотя и был довольно популярным в Украине, выехал в Россию, чтобы строить карьеру. Он выступал в российском Comedy Club с шутками, что высмеивают украинцев и показывают его земляков нелепыми. Впоследствии Молочный начал подыгрывать пропаганде. Еще до начала полномасштабной войны он врал о "толпе фашистов на Крещатике". С началом российского вторжения в Украину пророссийская позиция Молочного не изменилась.

А вот Антон Лирник, который тоже жил в Москве, с началом полномасштабной войны оттуда выехал. 24 февраля 2024 года он призвал остановить военные действия, правда, только картинкой в фотоблоге. В марте того же года юморист обращался за помощью к кремлевскому диктатору, чтобы "зеленым коридором" помог вывести гражданских из Волновахи. Летом 2022-го он с "хорошими россиянами" дал благотворительный концерт, а уже через несколько месяцев на лайнере, что курсирует из Сочи в Турцию, развлекал жителей страны-агрессора. Кстати, тогда с ним были Сергей Писаренко и Евгений Никишин, которые сначала осудили войну, а затем передумали.

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